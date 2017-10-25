Пекин, 26 октября, 2017, 01:30 — ИА Регнум. Переизбранный генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин представил дорожную карту центрального руководства КПК на ближайшие пять лет, сообщает 25 октября агентство «Синьхуа».

Флаг КНР

Си Цзиньпин, выступая в Зале народных собраний, заявил, что его переизбрание — это не только одобрение его работы, но и воодушевление, которое помогает ему продолжать взятый курс.

По его словам, предстоящие пять лет принесут партии и Китаю ряд знаковых моментов. 2018 год знаменуется 40-й годовщиной начала реформ и открытости КНР. Китай же примет все возможные усилия, чтобы всесторонне углубить реформы и стать еще более открытым миру.

В 2019 году Китай будет праздновать 70-ю годовщину со дня образования КНР. Компартия продолжит выполнять те задачи, которые были возложены на нее в рамках 13-го пятилетнего плана, разрабатывать каркас будущего Китая и увидеть рассвет всех начинаний, добавил Си.

Уже к 2020 году Китай должен построить общество умеренного процветания по всем параметрам. Китайский лидер уверен, что партия должна быть ориентированной на народ в своей философии развития и делать поступательные шаги вперед, руководствуясь народным чувством и стремлением к всеобщему процветанию для каждого.

В 2021 году Коммунистическая партия Китая отпразднует свое столетие. По словам Си, партия будет производить волны позитивной энергии, которые будут встроены в мощную общенародную силу, которая приведет Китай к развитию и прогрессу.

«Для партии, которая сражается за благополучие всей китайской нации, столетие лишь принесет приток сил. Будучи крупнейшей политической партией в мире, КПК должна вести себя подобающе этому статусу», — заявил Си Цзиньпин.

По словам Си, Китай будет сотрудничать с другими нациями во имя построения глобального сообщества с общим будущим и вносить еще больший вклад в благое дело мира и развития для всего человечества.

Как отметил Си, XIX съезд Компартии Китая привлек внимание по всему миру. Всего 452 ключевые политические партии мира из 165 стран прислали 855 поздравлений по поводу проведения съезда.

«Нам не нужна щедрая похвала от других, и тем не менее мы приветствуем объективные оценки и конструктивные предложения, и девиз наш: «Не охотясь за похвалами, я буду довольствоваться лишь тем, что моя целостность наполнит вселенную», — закончил мысль Си.

Напомним, что в Китае завершился XIX съезд Компартии Китая. В рамках съезда была избрана дальнейшая стратегия развития Китая, внесен ряд изменений в партийную Конституцию, а также избран обновленный состав ЦК КПК и Комиссии КНР по надзору за партийной дисциплиной.