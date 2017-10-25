Брюссель, 26 октября, 2017, 01:24 — ИА Регнум. 28 государств — членов ЕС приветствуют новое Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-Евросоюз, в то же время подчеркивая, что дальнейшее сближение зависит от стабильного хода реформ.

В распоряжении корреспондента радио «Свобода» в Брюсселе оказался проект совместного заявления, которое члены ЕС и страны Восточного партнерства собираются принять на ноябрьском саммите. Именно на этом саммите, как ожидается, будет подписано новое соглашение Евросоюза с Арменией.

Согласно проекту заявления, Брюссель вновь выражает поддержку укреплению отношений с шестью государствами бывшего Советского Союза, отмечая: «При определении рамок и глубины дальнейшего сотрудничества будут учитываться не только двусторонние мнения и притязания, но и ход и качество осуществляемых реформ».

Выражая готовность продолжить финансовую помощь странам-партнерам, авторы заявления подчеркивают, что размер помощи будет зависеть от конкретных реформ: больше получат те страны, которые предпримут более эффективные шаги в направлении утверждения демократии, верховенства закона, свободных рыночных отношений.

Без указания на какую-либо страну в проекте документа также подчеркивается, что Восточное партнерство не направлено против какой-либо третьей страны, а также вновь подтверждается, что любая страна имеет право самостоятельно решать, как она хочет продолжать свои отношения с Евросоюзом.

В отличие от совместного заявления, принятого два года назад в Риге, в проекте заявления этого года содержатся довольно общие формулировки относительно региональных конфликтов. Не выделяя какой-либо конкретный территориальный спор, авторы проекта призывают активизировать усилия в направлении мирного урегулирования на основе принципов и норм международного права. «Урегулирование конфликтов, построение доверия и добрососедские отношения имеют ключевое значение для экономического и социального развития», — говорится в документе.

Текст проекта заявления уже согласован между членами ЕС и теперь отправлен в страны Восточного партнерства. «Документ до ноябрьского саммита может быть отредактирован, однако серьезных изменений не ожидается, — сообщает радио «Свобода», добавляя: 28 стран — членов Евросоюза вряд ли откажутся от формулировок, для согласования которых у них потребовалось более трех месяцев».

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом было парафировано в конце марта этого года.

25 октября, в Таллине открылась конференция гражданского общества стран Восточного партнерства, которая предваряет саммит глав государств Восточного партнерства в Брюсселе 24 ноября.

Евросоюз является крупнейшим спонсором гражданского общества в странах Восточного партнерства и намерен впредь поддерживать борьбу с коррупцией и повышение эффективности управления в постсоветских странах, говорится в сообщении к началу саммита.

Как пишет РБК, власти ЕС отмечают, что с 2014 по 2016 год при его поддержке в шести постсоветских странах было запущено 260 проектов, охвативших свыше 600 организаций.

Программа общей финансовой помощи Евросоюза шести республикам Восточного партнерства по линии ENP составляет несколько миллиардов евро, согласно плану на 2014−2020 годы. По отдельным странам помощь варьируется от примерно €150 млн за семь лет для Азербайджана и Белоруссии до почти €1 млрд для Украины, которая занимает примерно треть всех запланированных ЕС трат на Восточное партнерство. Не считая Украину, «расходы на гражданское общество» за указанные семь лет составят от €93,5 млн до €114,3 млн.

В большинстве случаев расходы на развитие гражданского общества не должны превышать 5% от общего размера помощи. Для Белоруссии этот показатель увеличен до 10%. Тем самым запланированный для Белоруссии бюджет поддержки правозащитников (€13−16 млн) сопоставим с бюджетом для Армении.

Меньше всего расходов на поддержку гражданского общества получит Азербайджан (от €7 млн до 8,5 млн). Грузия и Молдавия получат по €30−37 млн каждая только на проекты по развитию гражданского общества.

Руководитель делегации Евросоюза в Армении Петр Свитальский 24 октября заверил, что Евросоюзом принимаются все шаги и меры для скорейшего подписания соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-Армения.

Уже две недели, как был опубликован текст соглашения, армянская пресса и политологи гадают, будет ли он подписан в срок или же подписание затянется, либо вовсе не состоится.

«Как вы можете себе представить, это предполагает самоотверженные усилия со стороны всех европейских институтов и стран-членов. Мы делаем все возможное, прилагаем все возможные усилия, чтобы как можно скорее довести эти процессы до завершения», — сказал посол ЕС.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Армении Карен Назарян сообщил, что Евросоюз уже успел перевести документ на 23 языка.

«И Армения, и Евросоюз на высоком уровне заявили о своей готовности подписать этот документ в ходе предстоящего 24 ноября в Брюсселе саммита Восточного партнерства. По имеющимся у меня данным, это сегодняшние свежие данные, Евросоюз уже успел перевести соглашение на 23 языка, остальное — технические вопросы. То есть, в государствах-членах проект соглашения должен пройти соответствующие внутригосударственные процедуры, которые отличаются друг от друга. Так что здесь технический вопрос, и найти что-то сенсационное трудно», — сказал замминистра.

Проект Восточного партнерства был создан в 2009 году с целью развития связей между Западной Европой и шестью бывшими республиками СССР: Белоруссией, Молдавией, Украиной, Грузией, Азербайджаном и Арменией. С программой Восточного партнерства тесно связана так называемая Европейская политика соседства (ENP), в рамках которой обсуждаются и заключаются соглашения об ассоциации стран с ЕС.

Как ранее писало ИА REGNUM, пожалуй, именно сохранение и умножение финансовых рычагов влияния на власти Армении — есть основной повод того, что ЕС так упорно идет на подписание соглашения. И это несмотря на то, что после трех лет обсуждения соглашения об Ассоциации с ЕС Ереван неожиданно решил войти в Евразийский экономический союз.