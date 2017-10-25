Москва, 25 октября, 2017, 21:56 — ИА Регнум. Законопроект, продлевающий «заморозку» накопительной части пенсии, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Осень

Впервые в России пенсионные накопления граждан заморозили в 2014 году, тогда власти уверяли, что эта мера временная и продлится не более года.

Правительственным законопроектом пенсии «замораживаются» на срок до 2021 года. По предварительным оценкам, очередная заморозка пенсионных накоплений позволит сократить расходы на пенсионное обеспечение на 551,3 млрд рублей.

Напомним, что «заморозка» касается принявших решение передать часть (6 из 22 процентов, которые работодатель отчисляет в ПФР) своих пенсионных сбережений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Именно на эти 6% и распространяется мораторий.