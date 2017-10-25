Москва, 25 октября, 2017, 21:19 — ИА Регнум. Более 1600 площадок Большого этнографического диктанта откроется 3 ноября в каждом регионе России и странах Ближнего Зарубежья. Это в два раза больше, чем в 2016 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM День народного единства

Большой этнографический диктант пройдет накануне Дня народного единства в каждом из 85 регионов России, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Абхазии и Южной Осетии.

Диктант стартует 3 ноября в единое время — в 10.00 (мск).

Центральной площадкой Большого этнографического диктанта 3 ноября в Москве станет Дом Пашкова.

Здесь проверять свои знания о народах России будут заместитель руководителя Администрации Президента Магомедсалам Магомедов, руководитель Федерального агентства по делам национальностейИгорь Баринов, депутаты Государственной Думы, общественные деятели, известные артисты.

Диктант состоит из 30 тестовых вопросов. 20 вопросов — одинаковые для всей России и стран Ближнего Зарубежья, а 10 составлены с учетом региональной специфики. Общая сумма баллов, которые можно набрать за правильное выполнение всех заданий — 30 (по одному баллу за каждый правильный ответ). На написание Большого этнографического диктанта отводится 45 минут.

Стать участником Диктанта могут все желающие. Достаточно обратиться на любую региональную площадку его написания, независимо от места жительства, либо в зарубежное представительство Россотрудничества.

Их адреса опубликованы на сайте www.miretno.ru и на сайте ФАДН России http://fadn.gov.ru, а также в группах «Большой этнографический диктант» в социальных сетях. Итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации — 12 декабря.

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики при поддержке Россотрудничества, научный партнер акции — кафедра управления в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова.