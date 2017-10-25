Нижний Новгород, 25 октября, 2017, 19:46 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности заместителя губернатора Нижегородской области Роман Антонов и дальше сможет пользоваться дорогостоящим вертолетом. Прокуратура не нашла в его действиях конфликта интересов.

Gosduma.info Роман Антонов

Анонимный видеоролик, в котором утверждается, что Антонов регулярно и незаконно пользуется вертолетом, появился в интернете в сентябре 2017 года. В ролике утверждается, что вертолет принадлежит чиновнику, хотя в декларации о доходах и имуществе не отражен.

Проведенная прокуратурой проверка показала, что вертолет на самом деле принадлежит коммерческой организации и используется ей в своей производственно-хозяйственной деятельности.

Прокуратурой было установлено, что между этой организацией и супругой Антонова заключено соглашение, по условиям которого она сама, ее родственники или иные лица по согласованию с организацией на возмездной основе могут совершать полеты на вертолете.

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Ни сам Антонов, ни его родственники не имеют собственности и не состоят в управлении в организации, которой принадлежит вертолет.

«Данных, которые могли бы свидетельствовать о наличии в действиях Антонова конфликта интересов, связанного с использованием вертолета, проведенными мероприятиями не выявлено, — говорят в прокуратуре. — Использование супругой Антонова и им самим данного летательного аппарата в 2017 году не является нарушением запретов, установленных законом «О противодействии коррупции», и подлежит отражению в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год. Достоверных данных об использовании указанными лицами вертолета в 2016 г. в ходе проверки не получено».

В прокуратуре считают, что факты нарушения антикоррупционного законодательства, о которых говорится в видеоролике, своего подтверждения не нашли, оснований для принятия мер прокурорского реагирования не установлено.

Тем временем в Законодательном собрании депутаты, требовавшие отставки Антонова, передумали. Члены областного парламента успели передать врио губернатора Глебу Никитину письмо со своими требованиями, под которым стояло 17 депутатских подписей. Однако 25 ноября в ходе заседания комитета по государственной власти и местному самоуправлению было принято решение не давать хода этому письму и не выносить его на обсуждение регионального парламента.

Формальным поводом для того, чтобы не рассматривать письмо в рамках заседания Заксобрания, стало то, что официальный статус Антонова изменился. На сегодня он не является заместителем губернатора, а всего лишь исполняет его обязанности.

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Как сообщало ИА REGNUM, ситуация вокруг персоны Антонова стала накаляться после того, как в сети интернет появился видеоролик, в котором показано, как Антонов несколько раз пользовался услугами вертолета с пилотом. Анонимный автор ролика утверждает, что стоимость вертолета составляет 1,5 млн евро и принадлежит он Антонову. При этом никаких доказательств этих слов в ролике не приводится.

После того как ролик был размещен в сети, фракция ЛДПР в нижегородскомм Заксобрания обратилась в прокуратуру с просьбой организовать проверку в отношении Антонова.

В свою очередь члены фракции «Справедливая Россия» вынесли вотум недоверия Антонову. Протокол о вынесении вотума недоверия Антонову был направлен для ознакомления врио губернатора Нижегородской области Глебу Никитину.