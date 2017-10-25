Москва, 25 октября, 2017, 19:40 — ИА Регнум. Федеральный центр поддержит исполняющего обязанности губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с его идеей по внедрению там одноглавой системы управления, считает генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 25 октября.

Андрей Репин ИА REGNUM Глеб Никитин

«Эта инициатива врио губернатора адекватна тем вызовам, с которыми сталкивается Нижегородская область, — говорит Орлов. — Двуглавая система продуцирует постоянные внутриэлитные конфликты, бизнес-конфликты, а также рост влияния бизнеса на городскую думу. Из этого, конечно, не следует, что надо всё менять через колено. Нужно согласование с элитой, длительный процесс утряски, диалога с различными элитными группами. В этом смысле то, что Глеб Никитин действует через законодательное собрание, свидетельствует о его стремлении сделать так, чтобы смена власти в городе прошла законно и с учётом интересов различных элитных групп, которые представлены в законодательном собрании».

При этом Орлов согласился с тем, что действия врио губернатора полностью совпадают с общей направленностью федеральной внутренней политики.

«Безусловно, его политика отвечает общей логике выстраивания властной вертикали и определённых систем взаимодействия, компетенций, которые сейчас формирует федеральный центр, — пояснил эксперт. — Усилия Никитина поддержаны администрацией президента и полпредством. Это единая позиция федерального центра, направленная не на узурпацию власти, не на её чрезмерную концентрацию в руках губернатора, а на эффективное управление в регионе, в том числе и в городе, который в последние несколько лет испытывает значительные проблемы с управляемостью».

Эти сложности, как отметил Орлов, связаны не с недостатком ресурсов, не с экономическими проблемами, а с действиями бывшего мэра Олега Сорокина, серьёзно влияющего там на ситуацию и по сей день.

«Система, которая там существовала и сохраняется до сих пор, — клановая, — констатирует Орлов. — Кланы контролируют отдельные сегменты городских заказов и отчасти городского управления. Наиболее ожесточённая борьба шла за ресурсные полномочия. В некотором смысле регион напоминает Свердловскую или Новосибирскую области прошлых времен. То, что там происходит, нельзя считать разделением властей. Это клановая система, которая тормозит развитие города».

При этом он подчеркнул, что элита в Нижнем Новгороде очень сильна и у неё есть свои рычаги: политические, организационные и медийные. Всё будет зависеть от того, как себя покажет новый губернатор.

«Если он проявит последовательность и будет ясно, что это не административный раж недавно назначенного чиновника, а серьёзная линия, поддержанная федеральным центром, от реализации которой граждане получат ясные и определённые выгоды, тогда Никитин достигнет поставленных целей, — уверен Орлов. — Я думаю, даже если часть нижегородской элиты ещё не поняла, что на Никитина сделана ставка, ясная и окончательная, то администрация президента, полпредство и в целом федеральные власти в ближайшее время сделают так, что все необходимые сигналы, которые ещё пока не дошли, дойдут».

Напомним, что, по данным всех соцопросов, в сознании большинства населения именно одноглавая система наиболее понятная. Как отмечают социологи, отказ от двуглавой системы повысит уровень доверия к власти со стороны общественности и сделает ее решения более понятными для общества. Напомним также, что Глеб Никитин был назначен исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области с 26 сентября 2017 года. До этого он занимал пост заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации.