Севастополь, 25 октября, 2017, 18:58 — ИА Регнум. Заявление телеведущей Ксении Собчак об украинской принадлежности Крыма демонстрирует её прозападную позицию и является угрозой национальной безопасности страны. Такое мнение высказал ИА REGNUM депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик.

Дмитрий Нестерак ИА REGNUM Магритт о Собчак

«Заявление об украинской принадлежности российского региона — это фактически угроза национальной безопасности России. Тем самым она одобрила и практически легализовала все блокады, которые выдержал Крым, все диверсии и акты агрессии в адрес жителей полуострова, которые организовали украинские власти и украинские радикалы», — сказал Белик.

Депутат считает, что следующим заявлением по Крыму от Собчак должен стать публичный отказ от голосов россиян, проживающих на территории полуострова и в городе-герое Севастополе.

«Для меня как севастопольца неприемлемо само существование в российском политикуме человека, называющего возвращение Крыма и Севастополя в состав России «аннексией». Складывается впечатление, что Собчак ментально держит прямую связь с официальным Киевом», — добавил Белик.

Напомним, 24 октября в ходе пресс-конференции Собчак заявила, что Крым является «украинским», при этом потенциальный кандидат в президенты не вспомнила о людях, живущих на полуострове, и их мнении на этот счет.

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Добавим, что 16 марта 2014 года на полуострове был проведен референдум, в котором приняли участие 80% избирателей. Из них 96,77% избирателей Крыма и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за отделение от Украины и последующее воссоединение с Российской Федерацией.

Через два дня был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.