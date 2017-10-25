Москва, 25 октября, 2017, 18:56 — ИА Регнум. Власти Москвы совместно с РЖД и Минтрансом прорабатывают возможность запуска пригородных электричек, которые будут следовать через центр города и соединят разные районы Подмосковья. Об этом 25 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Мосгордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM В ожидании электропоезда

«С РЖД и коллегами из Московской области и Минтранса мы обсуждаем идею нового мегапроекта — превратить радиальные направления в сквозные диаметры. Каждый такой диаметр, например от Зеленограда до Балашихи или Подольска, будет работать в режиме МЦК», — сказал Собянин.

По его словам, столичный власти ожидают, что реализация такого проекта позволит серьёзным образом улучшить ситуацию с пригородным сообщением.

Помимо этого, как сообщил Собянин, в ближайшие годы планируется запустить проекты по улучшению движения на Ярославском, Курском, Горьковском, Киевском и Смоленском направлениях Московской железной дороги.

Мэр Москвы также рассказал депутатам о мерах по развитию автотранспортной инфраструктуры. В целях разгрузки центра, Садового и Третьего транспортного кольца строятся новые магистрали: Северо-Восточная и Северо-Западная хорды, а также Южная рокада. «Это чрезвычайно сложные проекты. Каждый из них сопоставим с реконструкцией МКАД», — отметил Собянин.

Приоритетом названо также дальнейшее развитие метро. Среди ключевых проектов — Солнцевский, Кожуховский и Дмитровский радиусы, продление линий метро в Ховрино и Коммунарку. В ближайшие четыре года планируется построить основные участки Третьего пересадочного контура, а его первые станции должны открыться уже в 2017 году.