Доха, 25 октября, 2017, 17:50 — ИА Регнум. Россия и Катар заключили межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве, сообщает 25 октября агентство RT.

Mid.ru Катар

Документ был подписан министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу и министром по делам обороны Катара Халедом бен Мухаммедом аль-Атыйя.

Кроме того, в присутствии глав военных ведомств двух государств представители компании «Рособоронэкспорт» и министерство обороны Катара подписали военно-технический меморандум и рамочный контракт.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу впервые в истории двух стран прибыл с официальным визитом в Катар для встречи с эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и государственным министром по делам обороны Катара Халидом бен Мохамадом аль-Атыйя.

Кроме подписания соглашений о военно-техническом сотрудничестве, планируется обсуждение вопросов региональной безопасности.