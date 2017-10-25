Хельсинки, 25 октября, 2017, 16:44 — ИА Регнум. Вопрос о возможном вступлении Финляндии, скандинавского государства, имеющего общую границу с Россией протяженностью 1340 км, в НАТО обсуждается уже довольно долго. И до сих пор большинство из 5,5 миллионов финнов говорили НАТО «нет».

Nicolas Raymond НАТО

Еще в начале октября новый посол России в Хельсинки Павел Кузнецов в интервью финскому таблоиду Ilta-Sanomat выразил свое сожаление о том, что некоторые страны «вынуждены бояться России», однако при этом посол подчеркнул, что приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам заставит Москву принять соответствующие меры, сообщает Deutsche Welle.

Это вовсе не означает, что финляндские политики не задумываются о вступлении в Североатлантический альянс. Депутат Европарламента от Финляндии Нильс Турвальдс считает, что, несмотря на соседство с Россией, финскому руководству пора изменить нынешнюю политику страны в сфере обороны и безопасности, которая, по его мнению, будет лучше обеспечена посредством членства в НАТО. При этом Турвальдс в 2018 году будет баллотироваться на пост президента Финляндии в качестве кандидата от Шведской народной партии.

«Что я пытаюсь сказать здесь людям, так это то, что мы должны тверже, чем раньше, стоять на собственных ногах. И если мы собираемся стать более самостоятельными, то это означает большую зависимость от Европы», — заявил Турвальдс в интервью DW.

«Зависимость от Европы» в данном случае скорее интерпретируется как зависимость от НАТО. И несмотря на то, что страна тесно сотрудничает с альянсом с 1994 года в рамках «Партнерства ради мира» и даже участвовала в миссиях НАТО в Афганистане и Косово, не все двери пока открыты для Финляндии, что означает, что она не может рассчитывать на защиту, которую получает государство — член НАТО.

Финское общество не имеет ничего против этого: как показывают недавние общенациональные опросы, 21% финнов выступают за присоединение к НАТО, 51% — против, а 28% воздерживаются от ответа.

Финский эксперт по международным отношениям Ярмо Макела поделился с DW мнением, что финны старшего поколения уверены: Россия не будет оказывать давление, если Хельсинки не будет ее провоцировать. Вступление в НАТО и есть как раз такая провокация. Финны, в свою очередь, не верят в защиту со стороны НАТО, предусмотренную в случае нападения на одну из стран-участниц, так как слишком много «плохих вещей» успеет произойти, прежде чем альянс успеет вмешаться, поясняет эксперт. Но угрозы со стороны России будут рождать лишь противодействие, и финны будут все более позитивно воспринимать «спасительный зонтик НАТО», подчеркнул Макела.

Год назад действующий президент Саули Ниинистё стал первым главой финского государства, который посетил штаб-квартиру НАТО. Напомним, что Ниинистё как раз склоняется к сохранению статус-кво Финляндии, которая не входит ни в какие военные блоки. При этом президент подчеркивает, что Финляндии следует сосредоточиться на повышении собственной обороноспособности и на расширении потенциала безопасности Евросоюза, а не на вступлении в НАТО.

Претензии кандидата в президенты Турвальдса на вступление в блок многими экспертами расцениваются на данном этапе не более, чем как лозунги очередной предвыборной кампании.

«Если 20% финнов выступают за членство в НАТО, то это намного больше, чем 5%, которые обычно голосуют за партию Турвальдса. Он занял умную позицию. Другого кандидата, открыто поддерживающего членство в альянсе, не будет», — заключает Ярмо Макела.