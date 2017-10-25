Южно-Сахалинск, 25 октября, 2017, 18:29 — ИА Регнум. 2 сентября 1945 г. состоялось подписание милитаристской Японией Акта о капитуляции. По условиям капитуляции территория Японии ограничивалась основными островами метрополии. По решению глав союзных держав — США, СССР и Великобритании ранее принадлежавшие Российской империи южная часть Сахалина и все Курильские острова были возвращены в состав России (тогда РСФСР). С этим фактом до сих пор пытаются спорить японские политики, а в 1990-е годы, во время всевластия Ельцина, дело чуть было не дошло до незаконной передачи Японии этих островов. И сейчас официальный Токио продолжает гнуть свою линию, ища лазейки для реализации замысла.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

«Курильские острова являются частью границы РФ, которая не только служит линией пограничного размежевания с Японией, но и представляет собой естественный передовой рубеж защиты всего дальневосточного побережья России, позволяющий контролировать всю акваторию Охотского моря, обеспечивать свободный выход российского военно-морского флота в Тихий океан. При этом особую важность имеют незамерзающие и глубоководные проливы между южнокурильскими островами, на которые претендует Япония», — пишет обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

Ценность Курил определяется также запасами минералов, среди которых есть особо ценные, а также крупнейших ресурсов ценных пород рыб и морепродуктов.

ИА REGNUM начинает опрос с целью выяснить отношение россиян к Курилам и связанным с ними проблемам отношений с Японией. Как вы считаете, должны ли Курилы быть переданы Японии и если да, то почему? Стоит ли России поддаваться на дипломатическое давление, оказываемое на нее по данному вопросу? О каких сторонах жизни и проблем Курильских островов вы бы хотели знать больше? В чём вообще ценность этой территории для России? Стоит ли включить в число государственных праздников 3 сентября как День победы над милитаристской Японией?

Опрос проводится на платформе STIRVOX, которая позволяет не только узнать мнение отдельного респондента, но и дать ему возможность увидеть картину в целом по стране, поняв, кто те люди, которые разделяют его мнение.