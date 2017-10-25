Владивосток, 25 октября, 2017, 14:54 — ИА Регнум. Читайте также: Справедливый сценарий для Миклушевского: отставка, уголовное дело, СИЗО

Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР Еще золота

Прокурор призвал к строжайшему депутатскому контролю за финансами

«Осень — традиционное время для формирования бюджета. Нужно обеспечить адресной помощью тех, кто в ней нуждается. Целый ряд муниципалитетов не имеют средств для реализации элементарных норм социальной поддержки. Необходимо ввести практику строжайшего депутатского контроля за финансами региона. Необходимо установить практику ежеквартального заслушивания отчетов каждого исполнителя. И в случае необходимости ставить перед главой региона вопрос о привлечении к ответственности виновных, вплоть до освобождения от должности», — цитирует РИА «Восток-медиа» Сергея Бессчасного.

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Особое внимание прокурор уделил вопросам финансирования системы здравоохранения. Так, по данным надзорного ведомства, из-за недофинансирования на 400 млн рублей диабетики Приморья остались с августа без льготного инсулина. Только после вмешательства прокуратуры было выделено дополнительно 200 млн рублей.

Акцентировал внимание Сергей Бесчассный на коррупционных факторах при осуществлении государственных закупок.

«Обращает на себя внимание низкая прозрачность проведения закупочных процедур. На системной основе выявляются факты нарушения закона в этой сфере», — сказал прокурор.

Он пояснил, что выявляются случаи, когда создаются отдельные условия хозяйствующим субъектам для победы на торгах. По мнению руководителя регионального надзорного ведомства, если исключить из схемы закупок фирмы посредников, экономия для бюджета края составит десятки миллионов рублей.

В своём докладе прокурор раскритиковал деятельность «Инвестиционного агентства Приморского края». Выяснилось, что за три года агентство получило из бюджета Приморья 200 млн рублей. Из них большая часть — 124 млн — потрачена на содержание сотрудников агентства. И лишь 76 млн рублей израсходованы по назначению — на реализацию проектов по привлечению инвестиций.

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О неэффективности краевых предприятий

Глава надзорного ведомства также подверг жесткой критике работу двух крупнейших краевых предприятий — КГУП «Примтеплоэнерго» и АО «Примавтодор», пишет РИА Vladnews.

По словам Бессчасного, «Примтеплоэнерго» неэффективно ведет работу по взысканию дебиторской задолженности, что ставит под угрозу прохождение отопительного сезона. А «Примавтодор» слишком долго расторговывал контракты на выполнение дорожных работ, из-за чего, к примеру, ремонт находкинской трассы начался только в середине лета, а ненадлежащее состояние этой трассы явилось причиной 65 ДТП в теплый сезон.

Также по информации прокурора, органы исполнительной власти края и подведомственные им учреждения задолжали 230 млн рублей исполнителям работ по государственным контрактам. Несоблюдение сроков оплаты ведет к дополнительным расходам бюджета края в виде оплаты судебных издержек и неустоек.

Еще одним приоритетом бюджетной политики края, считает прокурор, должен стать постоянный и детальный анализ финансовой состоятельности органов местной власти: целый ряд муниципалитетов не имеет достаточных ресурсов для исполнения своих обязательств, в том числе социальных.

Чиновников — на диету

В ходе своего доклада Сергей Бессчасный предложил чиновникам сесть на диету и питаться на 182 рубля в день — именно такая сумма выделяется из бюджета на питание детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, которые находятся в подведомственных департаменту образования Приморского края учреждениях, сообщило ИА PrimaMedia.

Прокуратурой были проведены проверки, в ходе которых выяснилось, что рацион питания несовершеннолетних воспитанников детдомов не соответствует установленным нормам, объемы блюд занижаются, ряд важнейших продуктов исчезли из ежедневного меню по причине недостаточного финансирования.

По факту выявленных нарушений губернатору было направлено представление, о проблемах с питанием были проинформированы и депутаты.

В итоге с июля удалось добиться увеличения денежных средств, предусмотренных на питание детей, со 157 рублей 65 копеек до 182 рублей.

Администрацией края предусмотрено дальнейшее поэтапное увеличение финансирования указанных расходов: с 1 января 2018 года — до 210 рублей, в 2019 году — до 241,5 рубля.

«Коллеги, вы только вдумайтесь в эти цифры. В день на питание ребенка-сироты край выделяет 182 рубля, то есть порядка 45 рублей на завтрак, обед, полдник, ужин и второй ужин. Указанная сумма явно не отвечает запросам растущего организма несовершеннолетнего, которому для полноценного роста нужны и мясо, и творог, и молоко, и фрукты», — сказал Сергей Бессчасный.

Квартиры детям-сиротам приобретались по завышенным ценам

Прокурор рассказал о махинациях чиновников при покупках квартир для детей-сирот. Как сообщило ИА Deita, в Приморье по-прежнему остро стоит проблема обеспечения жильем детей-сирот.

В сводный список для получения жилья сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включено более 6 тысяч детей. Из них право на получение жилья, то есть лиц, достигших возраста 18 лет, — 5 тысяч. Тенденция к их увеличению сохраняется уже длительное время и в среднем составляет 800 человек в год.

Объемы денежных средств, предусмотренных в годовом бюджете края на эти нужды, не отвечают реальным потребностям. По приблизительным подсчетам, для того, чтобы обеспечить жильем лиц, состоящих в списке, требуется более 6 млрд рублей. При этом, в бюджете края на эти цели в 2015 году было предусмотрено 915 млн рублей, в 2016 — 939, а в 2017 — 960 млн рублей. При этом, даже эти деньги не осваиваются — за 8 месяцев 2017 года фактически использовано только 112 млн рублей из 960.

«По факту выявленных нарушений только в 2016 году прокуратурой края в адрес главы региона трижды выносились представления, в 2017 — дважды. В феврале 2017 года по инициативе прокуратуры края следственными органами по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами департамента возбуждено уголовное дело по статье «халатность», расследование по которому еще не завершено», — сказал Сергей Бессчасный.

В ходе проверки департамента образования и науки Приморского края выявлены нарушения практически по всем государственным заказам по установлению начальной цены закупки квартир для детей-сирот на 30−50%, что повлекло за собой неэффективное расходование средств, направленных на оплату заключенных контрактов.

«На территории Партизанского городского округа департаментом образования у ряда юридических лиц и индивидуальных предпринимателей приобретено 5 квартир по цене в 1 млн 179 тыс. рублей каждая. Фактически же аналогичные квартиры предлагались к продаже по ценам 500−900 тыс. рублей. Такие же факты установлены при приобретении жилых помещений в поселке Ярославский Хорольского района, ЗАТО Фокино, городах Артём, Дальнегорск, Спасск-Дальний, Михайловском, Ханкайском, Надеждинском и других районах. Тащат деньги из бюджета, не стесняясь!» — подчеркнул Сергей Бессчасный.

И что дальше?

ИА Vostok. Today назвало доклад прокурора «разбором полётов», который касался деятельности уже бывшего губернатора Приморья Владимира Миклушевского. Бессчасный вспомнил множество уголовных дел на его подчиненных, незавершенные госпрограммы, неэффективное расходование бюджетных средств, выявленные нарушения и хитроумные схемы в образовании, госзакупках, строительстве, лесной отрасли.

По мнению жителей Приморского края, после такого прокурорского доклада Владимира Миклушевского могут «принять», но не на работу.

«После такого прокурорского доклада Владимира Владимировича могут «принять», но не на работу. А депутатскому корпусу, который все это поддерживал, по всем заветам японских самураев впору делать сэппуку. Или самораспуститься. Или публично покаяться… Депутаты выбрали иной вариант: хвалить Бессчасного и вспоминать «а вот мы тоже обращали внимание». Но прокурор призвал именно к покаянию всех участников процесса», — написали пользователи телеграм-канала «Политический ипподром».

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Исполняющим обязанности главы региона назначен Андрей Тарасенко — бывший руководитель «Росморпорта». В отличие от Миклушевского, Тарасенко — коренной приморец, подводник, имеет действующий диплом капитана.

Бывший вице-губернатор Сергей Сидоренко уже получил условный срок за превышение должностных полномочий.

Под домашним арестом находится бывший вице-губернатор Олег Ежов, его обвиняют в причинение казне ущерба на 25 млн рублей.

В СИЗО находится бывший вице-губернатор Евгений Вишняков, вместе с ним по делу о злоупотреблении полномочиями проходит мэр Уссурийска Евгений Корж — он находится под подпиской о невыезде.

Политтехнолог Миклушевского Илья Спокойнов (Митькин), его жена Марина Свиридова и председатель краевого Союза горнопромышленников Алексей Авершин обвиняются в мошенничестве на 62,5 млн рублей.

В наследство врио губернатора Андрею Тарасенко достался еще и накопленный за годы правления Миклушевского долг Приморского края. На 1 октября кредитный портфель региона составляет 5 млрд рублей. При вступлении в должность Миклушевского долг Приморья был на уровне 568 млн рублей.