Сент-Луис, США, 25 октября, 2017, 13:39 — ИА Регнум. Учёные из США пришли к выводу, что неандертальцы заботились о своих соплеменниках, даже когда те получали серьёзные травмы. Об этом сообщается в журнале Plos One.

12019 Неандертальцы

Учёные исследовали окаменелости, которые были найдены в пещере Шанидар на северо-западе Ирака в 1957 году. Среди находок был скелет достаточно пожилого неандертальца, возраст которого составлял около 40 лет.

Исследователи обнаружили на черепе и других костях множество повреждений. По данным учёных, неандерталец лишился правой руки и получил сильную травму головы и правой ноги. При этом были деформированы глазницы и частично срослись хрящи внутри ушных каналов.

Учёные предположили, что возраст неандертальца и наличие серьёзных травм говорят о том, что его соплеменники ухаживали за ним и пытались помочь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные выяснили, что мозг детей неандертальцев продолжал увеличиваться в размерах гораздо более длительное время, чем у современных людей.