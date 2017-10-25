Москва, 25 октября, 2017, 16:07 — ИА Регнум. Мигранты платят в бюджет города Москвы больше, чем нефтяная компания, заявил Сергей Собянин 25 октября, выступая с ежегодным отчётом перед депутатами Мосгордумы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Он отметил, что в Москве наблюдается профицит рабочих мест, которые не могут заполнить москвичи.

Kremin.ru Мэр Москвы Сергей Собянин

«Мигранты — это сложная история, конечно, нам бы хотелось, чтобы вообще мигрантов в городе не было и все работы в городе выполнялись самими москвичами. В Москве 2 млн профицит рабочих мест, которые москвичи, даже если захотят, физически выполнить не смогут. Присутствие мигрантов в городе должно быть оптимальное», — отметил он.

Сергей Собянин также заявил, что на 20 тыс. безработных, которые официально зарегистрированы в Москве, выставлено 170 тыс. трудовых предложений.

«Ввели патентную систему, и сегодня мигранты платят в бюджет больше, чем нефтяная компания, это ещё один источник дохода. В 2017 году можно увеличить плату за патенты мигрантов, чтобы их платежи были соразмерны тому, что платят наши московские работники», — подчеркнул мэр.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2016 года глава департамента экономической политики и развития города Максим Решетников заявил, что в течение 2017 года стоимость патентов для мигрантов сохранится на уровне 4200 рублей. Для этого в Москве был подготовлен законопроект о понижении регионального коэффициента, так как ранее был увеличен федеральный коэффициент-дефлятор. Так как расчёт итоговой стоимости патента производится на основе базовой стоимости документа и двух коэффициентов, то повышение федерального коэффициента без снижения регионального привело бы к увеличению итоговой стоимости патента для мигрантов.

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Доходы бюджета Москвы от продажи патентов мигрантам составляют более 1% налоговых поступлений, также заявлял Решетников. По итогам 2016 года Москва заработала на патентах порядка 14 млрд рублей.

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