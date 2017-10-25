Санкт-Петербург, 25 октября, 2017, 13:00 — ИА Регнум. Петербургский парламент решил запретить продажу алкоголя в радиусе 2 км вокруг стадиона «Санкт-Петербург арена» на Крестовском острове в дни футбольных матчей российской премьер-лиги, Кубка России, Лиги Европы и Лиги чемпионов. Кроме того, запретят также продавать алкоголь в розницу во всем городе в дни молодежных праздников — «Алых парусов» и «последнего звонка» 25 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Мариинский дворец, Заксобрание Петербурга

Законопроект на заседании 25 октября представил руководитель фракции «Единой России» в Заксобрании Петербурга Александр Тетердинко, который заметил, что на распивающих алкоголь у стадиона жалуются жители Крестовского острова. Запретом продажи он намерен бороться с пьянством и нарушениями общественного порядка.

Проект вызвал бурную критику со стороны всех фракций Заксобрания, включая единороссов, и обсуждение затянулось на час. Так, представитель «ЕР» Алексей Цивилев напомнил, что у болельщиков существует традиция «подзаправиться» перед матчем, которую вряд ли станут игнорировать, причем в городе успешно функционирует и стадион «Петровский», где играет клуб «Тосно», и исключение его из законопроекта выглядит как преференция «Тосно» против «Зенита».

"Я не считаю, что употребление болельщиками алкоголя до матча приносит «Зениту» какие-то плюсы. Тем более, потребление алкогольной продукции на поведении болельщиков сказывается иногда в негативном контексте», — заметил Тетердинко.

Он добавил, что закон направлен именно на «Санкт-Петербург Арену» потому, что она вмещает до 80 тыс. зрителей, в то время как «Петровский» — лишь около 20 тыс. человек.

«Вокруг «Петровского» нет особо зеленых зон, где можно было бы в закутке на лавочке употребить. Да и жители домов вокруг «Петровского» нам особо не жалуются, чего не скажешь о жителях Крестовского острова», — подчеркнул Тетердинко.

Депутаты предположили, что желающие выпить до или после матча вполне способны либо принести алкоголь с собой в «запретную» двухкилометровую зону, либо выйти за ее пределы, купить спиртное и распить на улице. Но Тетердинко возразил, что ему сложно представить, что кто-то настолько захочет выпить, что «пойдет пешком 2 километра».

На это среагировала руководитель фракции «Партии роста» Оксана Дмитриева. Она считает, что Александр Тетердинко заботится исключительно о покое обеспеченных жителей Крестовского острова. Заметим, квартиры и дома там имеют высокопоставленные чиновники, депутаты и крупные бизнесмены.

«Смысл этого закона в том, что жители Крестовского острова, покупая жилье там, предполагали, что они будут жить в спокойном, элитном районе. Естественно, строительство большого стадиона уже не делает этот район элитным, потому что там всегда будет много народу, тем более во время матчей. И вот жители обеспокоены распитием алкоголя у их домов. Хочу сказать, что тем же самым обеспокоены и жители всех остальных районов нашего города, особенно центральных районов, где есть парадные с жилыми квартирами и рядом — функционирующие магазины с розничной продажей алкоголя. Но их ситуация и положение, очевидно, не занимают Александра Павловича Тетердинко, а покой жителей Крестовского острова — занимает», — сказала Дмитриева.

Она заметила, что болельщики, которые прибывают к стадиону, с алкоголем или без, приезжают и на машинах, и поэтому идти 2 км пешком за спиртным, по предположению Тетердинко, им не потребуется. Дмитриева назвала это «оговоркой по Фрейду». Она предположила, что вскоре жители Крестовского острова потребуют ограничения въезда на эту территорию.

«Следующий номер нашей программы — жители Крестовского острова будут очень обеспокоены тем, что там очень большой поток машин и парковок, и будет ограничение въезда на Крестовский, чтоб никто не ездил и там не парковался», — спрогнозировала Дмитриева.

Предприниматели тоже серьезно пострадают от таких мер, подчеркнула депутат, так как в целом выходит, что алкоголь запрещено продавать 30−40 дней в году.

Единоросс Алексей Макаров согласился с этим утверждением, по его словам, под запрет попадают 28 организаций в Петроградском районе, 21 организация в Василеостровском районе, 72 организации в Приморском районе. Он считает, что аналогичный опыт с двухкилометровой «антиалкогольной» зоной вокруг стадиона на Крестовском показал ее малую эффективность.

«Почему в «Окее» (гипермаркет, — прим.ред.) на Савушкина нельзя купить алкоголь в день матча? К тому же, эта зона заканчивается на самом Крестовском как раз у метро, где расположены три магазина с розничной продажей спиртного», — заметил Алексей Макаров.

На его взгляд, подобный запрет также сыграет на руку недобросовестным предпринимателям. Другие депутаты также убеждены, что люди найдут способ обойти запрет, и закон всё равно не будет иметь силы.

«Каждый закон, который принимается, должен иметь смысл. Если это требование FIFA, то я согласен. Но на стадион невозможно ни пройти пьяным, если только в самом начале, ни пронести даже бутылку воды. Современные средства контроля таковы, что этого не сделать», — сказал единоросс Андрей Васильев.

Он также призвал «не замахиваться на святое» — на праздник выпускников «Алые паруса».

«Это абсурд. Никакая запретительная мера никаких положительных моментов не даст. Ну, не даст! Все мы знаем русские поговорки: голь на выдумку хитра и свинья грязь найдет. Зачем нам в глазах петербуржцев такими ретроградами быть? Закон не будет соблюдаться», — подчеркнул Васильев.

Депутат Максим Резник из «Партии роста» также считает, что петербуржцы лишь еще более утратят уважение к парламенту, который «считает народ за идиотов», будут видеть депутатов лицемерами и станут «объегоривать» запрет.

«Вспомнилось в связи с этими абсурдными, на мой взгляд, обсуждениями, известную поговорку: пьяница проспится, а дурак — никогда. <…> Все мы знаем эти образы — Бунша из «Ивана Васильевича», товарищ Огурцов из «Карнавальной ночи», Шурочка из «Служебного романа». Почему мы все смеемся над этими образами, а в реальной жизни они руководят крупнейшей фракцией», — сказал Резник.

«Делаю вам замечание», — прервал его спикер Вячеслав Макаров.

«Я говорил о конгрессе Соединенных Штатов, никого конкретно в виду не имею», — ответил Резник.