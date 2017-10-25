Москва, 25 октября, 2017, 14:00 — ИА Регнум. За 2017—2018 годы средняя зарплата врачей в Москве должна вырасти примерно на 40% по сравнению с 2016 годом и составить 120 тыс. в месяц, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании в Мосгордуме 25 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Столичный градоначальник поставил задачу департаменту здравоохранения запустить мониторинг реальной трудовой нагрузки врачей и оперативно принимать меры, если она превышает разумные пределы, чтобы решить проблему хронических переработок.

Мефодий Захаревич. Консилиум. 1950-е

«Чтобы повысить зарплату врачам, фонд ОМС должен регулярно индексировать тарифы медицинского страхования. Необходимо подтянуть зарплату тех медиков, чей заработок значительно ниже среднего в конкретной больнице или поликлинике. Это очень важно», — подчеркнул Собянин.

Он отметил, что в столице впервые разворачивается патронажная служба для объединения лежачих и малоподвижных больных. Также было принято решение о модернизации онкологической службы.

Мэр Москвы также добавил, что в три раза снизилась больничная смертность от инфарктов, а средняя продолжительность жизни в 2016 году составила 77 лет.

«Это соответствует уровню Парижа или Лондона», — отметил мэр.

Отметим, по данным Мосгорстата за август 2017 года, средняя заработная плата в сфере здравоохранения и оказания социальных услуг населению в Москве составляет 57 тыс. рублей.

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Выступая с ежегодным отчётом перед депутатами в 2016 году, мэр Москвы Сергей Собянин также заявлял о недостаточном уровне оплаты труда медиков. Тогда он отмечал, что на уровень заработной платы будет влиять наличие сертификата «Московский стандарт врача». Отметим, что эта система сертификации только вводится.

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Ещё в 2013 году Сергей Собянин заявлял, что средняя заработная плата врача в Москве достигла 67 тыс. рублей, что отличается от данных Мосгорстата даже за 2017 год.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, финансирование государственной программы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)» в 2018 году составит 205 млрд 854 млн рублей, в 2019 году — 213 млрд 405 млн, в 2020 году — 221 млрд 941 млн рублей.