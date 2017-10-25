Москва, 25 октября, 2017, 07:47 — ИА Регнум. В среду, 25 октября, в Москве ожидается холодная погода, местами небольшой снег, температура воздуха днем составит до 2 градусов тепла, сообщают Метеоновости.

Собака под снегом

Отмечается, что столичный регион сегодня останется во власти антициклона с тихой и преимущественно сухой погодой, при этом температурный фон на 2−3 градуса ниже климатической нормы.

«В Москве и области облачно с прояснениями, без существенных осадков, — говорится в сообщении. — Максимальная температура в столице 0…+2°, в Подмосковье −1…+3°».

Ветер переменных направлений 2−7 м/с, атмосферное давление около 760 мм ртутного столба.

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