Эрбиль, Ирак, 25 октября, 2017, 03:46 — ИА Регнум. Правительство Иракского Курдистана заявило о готовности «заморозить» результаты референдума о независимости и перейти к переговорам с центральным правительством Ирака, передает агентство Rudaw.

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Согласно тексту заявления, опубликованному региональным информагентством, курдское правительство призывает Багдад к «прекращению кровопролития» и «исторической ответственности».

Иракский Курдистан призывает к «немедленному прекращению огня» и «началу открытого диалога между региональным правительством Курдистана и федеральным правительством на основе конституции Ирака».

Со своей стороны Эрбиль готов «заморозить итоги референдума, который проходил в Иракском Курдистане».

Напомним, напряжённость в отношениях между Эрбилем и Багдадом сохраняется с 25 сентября, когда региональное правительство Курдистана провело референдум о независимости региона от федеральных властей Ирака.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация уже перешла в «горячую» стадию — 24 октября трое военнослужащих правительственных войск Ирака погибли в результате столкновений с курдскими отрядами пешмерга в районе Махмур на юго-востоке от Мосула.