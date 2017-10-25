Берлин, 25 октября, 2017, 03:28 — ИА Регнум. Увольнительные грамоты членам германского правительства вручил на торжественной церемонии во дворце Бельвю (Берлин) президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, передает телеканал N24.

Франк-Вальтер Штайнмайер

Таким образом, состоялся роспуск правительства — формальная процедура перед формированием правящей коалиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый бундестаг начал заседать в Берлине 25 октября. В этот день Штайнмайер официально обратился к федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель, попросив ее исполнять обязанности главы кабинета до формирования нового правительства.

Напомним, выборы в 19-й бундестаг состоялись в 24 сентября. В состав немецкого парламента вошли 709 депутатов.

Фаворитом выборов стал возглавляемый Меркель блок — Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социалистический союз (ХСС): набрал 33%. На втором месте — Социал-демократическая партия Германии: набрала 20,5%.

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