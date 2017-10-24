Санкт-Петербург, 24 октября, 2017, 22:11 — ИА Регнум. Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга 24 октября одобрил новый проект реконструкции Апраксина двора с Мариинским рынком (бывший Щукин двор). Об этом сообщил в соцсети вице-губернатор Игорь Албин.

Пожар в Апраксином дворе 1862 года, вид с Садовой улицы. Неизвестный художник

Это уже четвертая попытка запустить проект реставрации и приспособления под современное использования этого объекта культурного наследия, расположенного в самом центре Петербурга. Как и ранее, проект подготовило Архитектурное бюро «Студия 44» под руководством петербургского зодчего Никиты Явейна.

Предполагается, что фасады Апраксина двора приведут в порядок, расчистят от поздних диссонирующих элементов, объемно-пространственную структуру памятника также восстановят.

«И члены Совета, и рецензенты одобрили подход проектировщиков по разбивке всего комплекса на несколько функциональных зон. Торговые зоны с предприятиями общественного питания и продуктовым рынком сохранятся в новом комплексе, но уже не будут доминирующими. Музейная зона с просветительским и развлекательным центром и учреждениями культуры займет свое место в обновленном квартале. К ней присоединятся коворкинги, студии, художественные центры. Также появится гостиничная зона для гостиниц «без звезд», зона апартаментов (наемного жилья недорогой ценой категории), офисная зона», — сообщил Игорь Албин.

Геометрическим центром комплекса и его главным публичным пространством станет Яблочная площадь, предусмотрены подземные переходы и автостоянки. В целом Апраксин двор останется пешеходной зоной, обещает вице-губернатор. Новый ансамбль украсят рядами фонарей, деревьев, скамеек, газонами и цветниками.

Напомним, «Студия 44» впервые участвовала в конкурсе на реконструкцию Апраксина двора еще в 1980-х. В документах к четвертому, последнему тендеру говорится, что Апраксин двор должен стать «ареалом жизнедеятельности, привлекательным для жизни и ведения бизнеса».

Согласно техническому заданию, до 25,5 тыс. кв. метров будет отдано под кафе, рестораны и торговую зону, до 30 тыс. кв. метров — под жилье, не менее 15,5 тыс. кв. метров — под коворкинги, студии и художественные мастерские. Кроме того, около 10 тыс. кв. метров в проекте должны быть выделены под музеи и учреждения культуры, более 17 тыс. кв. метров — под гостиничный комплекс и около 4 тыс. кв. метров — под продуктовый рынок.

Самый первый проект, разработанный по заказу компании «Главстрой СПб» в 2008 году, предполагал радикальные преобразования Апраксина двора, вплоть до появления стеклянной крыши, а оценивался в 40 млрд рублей. Его так и не реализовали. Вторую концепцию для комплекса по заказу города в 2013 году разработало архитектурное бюро Тимура Башкаева. В ней планировали сохранить исторический облик фасадов и не осваивать подземное пространство, но проект также остался на бумаге.

Третий проект по заказу московской Glorax Development чуть позже разработала «Студия 44» Никиты Явейна. Однако в августе 2016 года губернатор Петербурга Георгий Полтавченко раскритиковал результат их работ из-за большого числа апартаментов, не обеспеченных школами.

Апраксин двор является одним из крупнейших исторических торговых центров города, памятником регионального значения. Назван по фамилии первого владельца земельного участка — графа Фёдора Апраксина.