Москва, 24 октября, 2017, 19:01 — ИА Регнум. В Москве при попытке устроить несанкционированный митинг у магазина «Московский дом книги» на Новом Арбате задержали троих активистов общественного движения «Царский крест». Ранее пикетчики заявили в своей группе Вконтакте о планируемом сборе на «молитвенное стояние» возле кинотеатра «Октябрь», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Задержание участников движения «Царский крест»

Представители «Царского креста» планировали организовать серию пикетов против показа кинофильма «Матильда». Помимо пикетов, активисты собирались провести молитвенное шествие вокруг кинотеатра, где должна пройти московская премьера фильма Алексея Учителя.

Дарья Антонова ИА REGNUM Задержание участников движения «Царский крест»

«Алексей Ефимович, ваша дешёвая ложь, как и дешёвый фильм уже давно разоблачены, готовьтесь встречать подписи сегодня», — заявляли активисты на странице Вконтакте.

Участников движения «Царский крест» — двоих молодых мужчин и девушку — задержали при попытке устроить пикет.

«Непонятно почему и зачем. Нас везут в неизвестном направлении. Мы просто шли в книжный магазин, здесь продаются канцелярские изделия», — заявили они корреспонденту ИА REGNUM.

«Прямо в неизвестном? Участок по району Арбат, заявление поступило от бдительного гражданина. Кривоарбатский переулок, 14», — в свою очередь пояснили корреспонденту ИА REGNUM сотрудники правоохранительных органов.

Отметим, что режиссер Алексей Учитель сегодня, 24 октября, заявил на пресс-конференции, что озвученная цифра в 100 тыс. подписей против фильма «Матильда», ранее собранные и переданные в администрацию президента активистами движения, не соответствует.

«Сильно преувеличены отрицательные силы, никаких 100 тыс. подписей не существует, мы проверяли, это неправда. Несколько тысяч — возможно, но у нас в стране живет 140 млн человек, да?»

«А так убежденно люди говорят об этом, будто они посмотрели фильм 10 раз. А они не видели», — заявил режиссер.

Представители от «Царского креста», в свою очередь, заявили, что режиссёр лукавит и пообещали предоставить подписи сегодня.

Отметим, премьерный показ фильма «Матильда» состоится сегодня, 24 октября, в кинотеатре Октябрь на Новом Арбате в 20.00.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, верующие, заявляющие, что фильм «Матильда» оскорбляет религиозные чувства, собрали подписи для обращения к президенту РФ. По их словам, они опасаются негативного влияния фильма на общество, а также провокационных действий со стороны других противников киноленты.

После передачи участники движения заявили, что обращение были принято с нарушениями.