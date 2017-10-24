Москва, 24 октября, 2017, 16:59 — ИА Регнум. Дополнительная нагрузка на бюджеты регионов в 2018 году составит порядка 27 млрд рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил замминистра сельского хозяйства РФ Игорь Кузин в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по контролю и регламенту 24 октября.

Александр Дейнека. Совхоз. 1934

«С 2018 года вводится новый принцип софинансирования расходных обязательств при получении поддержки из федерального бюджета. Это приведет к нагрузке на региональные бюджеты в размере 27 млрд рублей», — отметил Кузин.

Речь идет об софинансировании господдержки агропромышленного комплекса из региональных бюджетов. Начиная с 2018 года, уровень этого софинансирования будет устанавливаться в зависимости от расчетной бюджетной обеспеченности субъекта РФ. Как ранее уже отмечал Кузин, порядка трети субъектов РФ будут и дальше выделять на эти цели около 5% из своего бюджета, однако нагрузка на бюджеты некоторых регионов окажется существенно выше. Это, в частности, коснется высокообеспеченных регионов.

Так, нагрузка на бюджеты семи регионов составит более 1 млрд рублей. Среди них — Татария, которая выделит на софинансирование АПК дополнительные 5,2 млрд рублей из собственного бюджета. Нагрузка на бюджет Тюменской области увеличится на 4,5 млрд рублей, а Московская область выделит на эти цели дополнительные 1,7 млрд рублей из собственной сметы. На 1,5 млрд рублей увеличится нагрузка на бюджеты Белгородской и Ленинградской областей. Допнагрузка на бюджет Липецкой области составит 1,3 млрд рублей, а на бюджет Краснодарского края — 1,1 млрд рублей.

Впрочем, как отметил в ходе заседания комитета Игорь Кузин, нагрузка на бюджеты 23 субъектов РФ не увеличится, а дополнительные расходы еще 55 регионов составят меньше 1 млрд рублей.

Распределение субсидий в сфере сельского хозяйства должно быть прозрачным

Между тем, как напомнил замминистру глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов, распределение субсидий по регионам в 2018 и последующих годах должно быть предельно прозрачным. При этом, по его мнению, также стоит учитывать особенность каждого региона.

«Для нас важно не просто посмотреть, как регионы получают средства, важно понять, по каким принципам происходит это распределение, учитываются ли природно-климатические условия того или иного субъекта РФ, площадь пахотных земель, поголовье (скота) в том или ином субъекте», — подчеркнул Неверов.

Депутат также напомнил, что уровень поддержки АПК в бюджете 2018 года сохранится на уровне 2017 года и составит 242,3 млрд рублей.