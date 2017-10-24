Москва, 24 октября, 2017, 15:26 — ИА Регнум. Режиссер Алексей Учитель заявил, что готовит четырехсерийный сериал «Матильда» для показа на федеральных каналах, сообщает Telegram-канал Life Shot.

Цитата к/ф «Матильда». реж. Алексей Учитель. 2017. Россия Луизе Вольфрам

Состоявшиеся премьерные показы фильма «Матильда» режиссер картины Алексей Учитель назвал «победой здравых людей».

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Учитель

«Премьера «Матильды» сегодня в Москве — для нас крайне важно, а вчера было знаковое событие — премьера в Петербурге, в Мариинском театре. Прошла премьера при переполненном зале», — сказал режиссер.

Он пояснил, что показ в Мариинском театре был принципиально важным, потому что главная героиня Матильда Кшесинская танцевала на сцене знаменитого театра.

Напомним, фильм «Матильда» задолго до выхода на экраны обрел скандальную славу из-за многочисленных заявлений депутата Госдумы Натальи Поклонской о том, что фильм оскорбляет чувства верующих.