«Мы прекрасно знаем, что нам нужно делать» — Путин о будущем России
Москва, 24 октября, 2017, 15:08 — ИА Регнум. Россия скоцентрирует ресурсы на инвестициях в инфраструктуру, медицину и образование. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 октября заявил президент России Владимир Путин в ходе девятого ежегодного инвестиционного форума «Россия зовет!».
«Нужно найти баланс между сохранением устойчивости и более активной поддержкой новых факторов роста экономики России. Для этого важно сконцентрировать ресурсы на инвестициях в инфраструктуру, медицину и образование», — заявил Путин.
Президент отметил, что «это аксиома, которую по всему миру практически единодушно формулируют эксперты и специалисты».
Россия в этом смысле исключением не является — власти прекрасно знают о том, что нужно делать, подчеркнул президент.
«Безусловно, прежде всего — вкладывать инвестиции в развитие человеческого капитала страны», — указал он.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, девятый ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал «Россия зовет!» стартовал в Москве 24 октября и завершится 26 октября. Он является одним из ведущих мероприятий по привлечению иностранных инвестиций в российскую экономику.
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