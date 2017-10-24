Ереван, 24 октября, 2017, 14:06 — ИА Регнум. Работа над созданием совместного армяно-российского инвестиционного фонда продолжается, сообщил российский сопредседатель армяно-­российской межправительственной комиссии, министр транспорта РФ Максим Соколов.

По его словам, фонд создается российским фондом прямых инвестиций и армянской универсальной кредитной организацией «МСП инвестиции».

В настоящее время, продолжил российский министр, идет процесс формирования капитала совместного фонда и разработка тех проектов, которые он будет финансировать. Графика создания новой совместной структуры пока нет.

«Этот проект станет предметом обсуждений на ближайшем заседании армяно — российской межправительственной комиссии», — цитирует Соколова АрмИнфо.

Проект создания армяно-российского инвестиционного фонда был представлен в конце января 2017 года. Его деятельность будет направлена на финансирование отраслей, способных обеспечить рост товарооборота между странами, импортозамещение, развитие промышленной кооперации.

15 марта 2017 г. президенты Армении и России Серж Саргсян и Владимир Путин подписали соглашение о создании фонда, который должен снизить нагрузку на консолидированный бюджет сектора государственного управления в стране.

Фонд призван повысить конкурентоспособность экономики Армении с привлечением средств иностранных государств, международных организаций и банков развития. Предполагается, что из средств фонда будут финансироваться такие отрасли, как сельское хозяйство, промышленное производство, транспортно-логистическая инфраструктура и высокие технологии. Деятельность фонда будет способствовать углублению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ранее министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян уточнял, что уставной капитал создаваемого фонда составит $100 млн — по $50 млн с каждой стороны.