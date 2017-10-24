24 октября в Москве стартовал девятый ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал «Россия зовет!» — одно из ведущих мероприятий по привлечению иностранных инвестиций в российскую экономику. Ожидается, что на форуме примут участие свыше 2 тыс. делегатов из 60 стран, в том числе 500 инвесторов из России, США, Европы, Азии и Африки.

Президент РФ Владимир Путин намерен выступить в первый день работы форума на пленарной сессии, на которую приглашены руководители крупнейших международных корпораций и ведущих российских компаний, а также члены правительства РФ.

ИА REGNUM начинает онлайн-трансляцию с пленарной сессии форума с участием президента РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM В.В.Путин

13:40 Путин подчеркнул, что со второго квартала 2017 года рост ВВП превышает 2%, промпроизводства — 1,8%. В плюсе оказались обрабатывающие отрасли: автопром, фармацевтика, химическая промышленность.

13:41 Динамика опирается на расширение внутреннего спроса, указал Путин. С мая текущего года свыше 1% растёт розничная торговля — благодаря приросту реальных зарплат (2,5%).

13:41 Граждане чувствуют это «с некоторым лагом», но происходит постепенное восстановление экономики, указал президент.

13:42 По оценке МЭР, прирост ВВП за январь — сентябрь 1,8%, констатировал Путин.

13:43 Инфляция по итогам года будет ниже целевого ориентира в 4%. «Я понимаю, что некоторые эксперты высказывают озабоченность такой динамикой и видят дефляционную угрозу. Я хотел бы обратить внимание, что практически все регуляторы во всех странах мира проявляются такую чрезмерную, на первый взгляд, осторожность. И она оправдана — поскольку рисков очень много. Для экономики с такой структурой, как наша — очень много пока угроз. Я прекрасно понимаю и в целом одобряю деятельность ЦБ, который ведёт себя так осторожно», — указал Путин.

13:44 Снижается зависимость от нефтяной конъюнктуры. Уже в текущем году доходы бюджета от нефти составляют около 39%, в ближайшую трёхлетку — только треть бюджетных доходов будет формироваться от нефтяных доходов.

13:45 Сокращается ненефтегазовый дефицит бюджета. «Мы прекрасно отдаём отчёт, какие угрозы он таит. Просто в условиях спада экономики нужно было подумать о гражданах и социальной справедливости. На этом фоне бездумно сокращать социальные расходы было бы несправедливо по отношению к гражданам. И экономика в этом заинтересована, и инвесторы. Подогреть экономику тоже надо было — что мы делали точечно, целевым образом. Результаты, как мы видим, оказались положительны».

13:46 В 2019 году ненефтегазовый дефицит должен сокращаться, указал президент.

13:47 «Приток капиталов и восстановление объёмов внешней торговли укрепляют баланс страны. Растут ЗВР — на 13% с начала года».

13:48 Путин указал стратегические задачи: придать дополнительную динамику экономике: «Нас не могут устраивать текущие темпы роста. Их надо вывести выше среднемировых. Пока что решению этой задачи мешают структурные ограничения. Для их преодоления нужно задействовать новые точки роста через рост производительности труда на основе высоких технологий, стимулировать развитие конкуренции и формировать комфортные условия для привлечения капитала».

13:49 Недостаток квалифицированных кадров фиксируется в России, отметил президент. Эта проблема решается, о чём свидетельствует недавнее выступление российской команды WorldSkills — она заняла на конкурсе первое место в этом году.

13:50 Второй источник роста — экспортный потенциал российской экономики, рост объёма несырьевого экспорта. На 18,6%, до 77 млрд долларов вырос этот показатель — 35% всего экспорта России. Хороший уровень показывает машиностроение — за 8 месяцев текущего года 16,9% возросли поставки за рубеж. В ЕС поставки российского оборудования возросли на 15%, несмотря на высокий уровень конкуренции в этом регионе. Читайте также: «Российская экономика вышла на новый качественный уровень» — Путин

13:51 Сельское хозяйство становится основой несырьевого экспорта — рост на 19,6% 11,9 млрд долларов за январь — август. «Урожай только собран — и у нас многое ещё впереди».

13:51 За весь 2016 год экспорт сельхозтоваров превысил экспорт вооружений.

13:52 «Понимаю, что средств, которые мы вкладываем, пока недостаточно. Разумеется, будем увеличивать элементы поддержки». Серьёзные перспективы для инвесторов открывают интеграционные процессы в ЕАЭС, в перспективе — и в других регионах мира.

13:53 «Запуск цифровой экономики позволит российским компаниям стать более конкурентоспособными, диверсифицировать российскую экономику», — убеждён президент.

13:54 «Последние годы проводилась консервативная денежно-кредитная и бюджетная политика. Этот подход себя оправдал», — убеждён Путин. Он подчеркнул, что достигнутые результаты обеспечили отличную базу для дальнейшего долгосрочного развития.

13:55 Нужно сконцентрировать инвестиции в инфраструктуру, здравоохранение и образование. «Это аксиома, которую по всему миру формулируют эксперты и специалисты», — подчеркнул президент, говоря о «человеческом капитале».

13:56 Путин поблагодарил присутствующих за внимание.