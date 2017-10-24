«Российская экономика вышла на новый качественный уровень» — Путин

Москва, , 14:24 — REGNUM Рост инвестиций в основной капитал российских предприятий двукратно превышает темп роста ВВП. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 октября заявил президент России Владимир Путин в ходе девятого ежегодного инвестиционного форума «Россия зовет!».

«Инвестиции в основной капитал за три квартала выросли на 4,2% — в два с лишним раза выше темпов роста ВВП за тот же период. Такие опережающие темпы закладывают основу для дальнейшего роста», — заявил Путин.

По оценке МЭР, прирост ВВП за январь-сентябрь составил 1,8%.

Президент отметил, что экономика России вышла из стагнации, а её оживление приобрело устойчивый характер — ВВП растёт четыре квартала подряд. При этом Путин подчеркнул, что российская экономика обретает «новое качество, которого не было ещё год назад».

«Динамика опирается на расширение внутреннего спроса — на увеличение и потребления, и инвестиций», — заявил Путин.

С мая 2017 года темпами выше 1% прибавляет оборот розничной торговли, при этом прежде всего «благодаря росту зарплат», отметил президент, рост которых за тот же период составил 2,5%.