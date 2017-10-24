Киев, 24 октября, 2017, 08:05 — ИА Регнум. О перспективах закупки Украиной российского газа рассказал вице-премьер правительства Украины Владимир Кистион 23 октября в опубликованном интервью изданию «Экономическая правда».

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Издание отмечает способность чиновника «абстрактно отвечать на вопросы о планах правительства по повышению цен на газ для населения, профессионально парируя любые попытки вернуть его к конкретике».

В этом, по мнению «Экономической правды», и заключается основная стратегия сегодняшней власти на Украине: «Не спеши с принятием решений и говори то, что от тебя хотят услышать».

Однако в случае с МВФ эта стратегия иногда «отзеркаливается», говорится в предисловии к интервью. «Так получилось на прошлой неделе, когда МВФ отложил выделение Украине очередного транша помощи из-за попытки Кабмина отказаться от ранее оговоренного повышения тарифов на газ», — замечает украинское издание.

Владимир Кистион в ходе беседы с журналистами вначале подробно обсуждает соотношение цен на добываемый Украиной газ и на российский газ, получаемый по реверсу из Европы. В итоге на прямой вопрос журналиста о том, не логично было бы хотя бы частично вернуться к закупкам газа в России, ведь «Газпром» нередко (или всегда? — прим. ИА REGNUM ) предлагает ресурс дешевле, чем в Европе, вице-премьер отвечает: «Никогда не говори никогда. …Мы должны понимать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке».

Кроме допущения возможности закупок российского газа, Кистион раскрывает свое отношение к ликвидации «Нафтогаза» Украины (государственная компании Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа): «Я считаю, что надо провести демонополизацию. НАК может остаться как юридическое лицо в сегменте газового рынка и работать как газовый дистрибьютор на равных условиях с другими компаниями».

Речь, вкратце, идет о так называемом процессе анбандлинга: владелец газовых сетей и инфраструктуры может заниматься деятельностью, связанной с управлением такими сетями и инфраструктурой (транспортировка, хранение ресурсов), но не может одновременно продавать или производить ресурсы, то есть в итоге у национального газового монополиста решили отнять распределительную сеть.

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Обсуждая вопрос о том, есть ли на горизонте компании, способные заменить «Газпром» (в 2019 году заканчивается срок действия контракта, заключенного украинской стороной с российской компанией), вице-премьер правительства Украины заявил: «Определенная работа уже проводится. Есть словацкая компания Eustream, рассматривается Snam (итальянская компания, управляющая газовой инфраструктурой в ЕС)».

На вопрос о том, сколько было экономических факторов в решении о завозе угля из США по $113 за тонну, когда есть возможность закупки в ЮАР по $100, Кистион ответил так: «Наверное, 100% (экономических факторов, прим. ИА REGNUM ). Политика здесь была как катализатор — она имела стимулирующий эффект. Не так много в мире угля марки «А»: в США, ЮАР и Австралии. Все».

Напомним, Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, купленный по реверсу в Европе. Что касается закупок угля, то, вследствие развязанной после антиконституционного переворота в Киеве гражданской войны в Донбассе, Украина практически потеряла контроль над этим угольным бассейном и вынуждена закупать уголь у своих партнеров в США.