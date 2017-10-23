«Газпром»: Поставки газа в Европу не включены во взаимоотношения с Украиной

Москва, , 16:53 — REGNUM Заявления вице-премьер-министра Украины Владимира Кистиона о готовности Киева снова закупать газ напрямую у России сформулированы некорректно, заявил 23 октября журналистам официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей Куприянов.

Киевские чиновники обозначили перенос точки передачи газа для европейских потребителей с западной на восточную границу Украины как условие возобновления закупок российского газа.

«Формулировка, очевидно, некорректна, учет транзитного газа ведется и на восточной, и на западной границе Украины», — уточнил официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей Куприянов.

При этом он допустил, что, возможно, украинский чиновник хотел обсудить не «точку учета», а место сдачи газа закупающей стороне.

Тем не менее, представитель «Газпрома» подчеркнул, что вопрос поставок газа в европейские страны не входит в сферу взаимоотношений России с Украиной, а касается исключительно европейских покупателей российского газа по долгосрочным контрактам.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина прекратила закупки газа напрямую у России с ноября 2015 года, начав с 2016 года покупать его по реверсу в Европе.

Кроме того, взаимные судебные претензии между «Газпромом» и украинским правительством равняются нескольким $млрд.

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