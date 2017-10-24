Киев, 24 октября, 2017, 07:20 — ИА Регнум. Вечером 23 октября группа радикалов забаррикадировалась в зале заседания в Святошинском районном суде Киева, где решался вопрос об избрании меры пресечения лидеру батальона «Организации украинских националистов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Николаю Коханивскому, сообщает 112.ua.

Gov.ua Святошинский районный суд

Коханивского задержали 21 октября по подозрению в хулиганстве. Подозреваемый устроил драку и стрельбу с одним из националистов из «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Накануне суд перенес заседание на 9:00 утра 24 октября. Защита подозреваемого заявила, что к этому времени истечет срок предварительного задержания, и правоохранительные органы не имеют права более его задерживать. Сторонники Коханивского отказались покидать зал суда и потребовали освободить их лидера.

В ответ на действия националистов полицейские пошли на штурм здания, используя светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Сторонники лидера ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дали отпор, используя в ходе столкновений мебель и другие предметы.

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