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В Киеве задержан глава ОУН*

Происшествия

ОУН* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Киев, 21 октября 2017, 19:39 — REGNUM  Руководитель Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Николай Коханивский задержан в Киеве после конфликта со стрельбой. Об этом сообщил начальник ГУ НП в г. Киеве Андрей Крищенко в эфире телеканала «112 Украина».

Инцидент произошел в субботу, 21 октября, в Святошинском районе столицы.

По его словам, командир батальона ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и его оппонент после драки со стрельбой были доставлены в местную больницу.

«В Коханивского также есть повреждения, — отметил Крищенко. — Нужно проверить их степень».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причины возникновения инцидента. По предварительным данным, между мужчинами произошел конфликт «личного характера».

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