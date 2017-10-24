Лондон, 24 октября, 2017, 06:49 — ИА Регнум. Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан признан лучшим тренером года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщается на сайте организации.

Зинедин Зидан

Победителя определяли по итогам голосования капитанов и главных тренеров сборных, а также журналистов и болельщиков.

Зидан опередил главного тренера туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри и наставника «Челси» Антонио Конте.

Напомним, в сезоне 2016/17 «Реал» под руководством Зинедина Зидана выиграл чемпионат Испании, Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, награду лучшему футболисту сезона 2016/17 по версии ФИФА получил нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду.