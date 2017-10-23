Москва, 24 октября, 2017, 00:11 — ИА Регнум. Министерство культуры Российской Федерации прокомментировало расследование российского подразделения международной организации «Трансперенси Интернешнл», в котором сказано, что как минимум 14 художественных руководителей московских государственных театров регулярно выплачивают сами себе баснословные гонорары, заключая госконтракты сами с собой на безальтернативной основе. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства накануне, 23 октября.

В. Лебедев. Эскиз оформления одной из трамвайных площадок, служивших сценой передвижным театральным коллективам. 1917

Напомним, накануне «Трансперенси Интернешнл — Россия» опубликовала результаты своего расследования, начатого в 2016 году относительно конфликтов интересов при заключении госконтрактов в государственных театрах Москвы и Санкт-Петербурга. Специалисты Центра проверили 135 учреждений культуры и выявили, что в 14 из них (12 находятся в Москве) присутствуют явные нарушения существующего законодательства в сфере предотвращения конфликта интересов.

Оказывается, ряд художественных руководителей заключали контракты сами с собой на безальтернативной основе. Речь идёт о как минимум четырнадцати художественных руководителях, в числе которых Олег Табаков, Надежда Бабкина, Константин Райкин, Олег Меньшиков и Кирилл Серебренников.

К примеру, руководитель «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман получал от своего театра в среднем примерно по 440 тыс. рублей за постановку одного спектакля, руководитель Театра имени Пушкина Евгений Писарев — по 480 тыс. рублей, руководитель Театра на юго-западе Олег Леушин— по 180 тыс. рублей, руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников — по 345 тыс. рублей. За актерскую игру в своих театрах Олег Табаков и Олег Меньшиков зарабатывали более чем по 600 тыс. в месяц, Надежда Бабкина— 520 тыс. в месяц.

Павел Слободкин (руководитель вокально-инструментального ансамбля «Весёлые ребята») два года снимал помещение своего театрально-концертного центра у компании, в которой владеет 50%-й долей, за 38,6 млн рублей.

Юрий Куклачев заключил два контракта на аренду помещений с собственным сыном на 3,76 млн рублей.

При этом все эти люди продолжают получать зарплаты художественных руководителей государственных театров.

Однако, в Министерстве культуры РФ заявили, что не видит в таком положении вещей нарушения законодательства. При этом сам факт наличия подобных контрактов в Минкульте не отрицают.