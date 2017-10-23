Вашингтон, 23 октября, 2017, 23:49 — ИА Регнум. Спутниковая разведка США обнаружила в одной из военно-морских баз КНДР вторую подводную лодку, вооруженную межконтинентальной баллистической ракетой, сообщает 23 октября американское издание The Diplomat.

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

По информации издания, подводная лодка была сфотографирована спутником у пирса.

The Diplomat уточняет, что снимок был получен еще 15 апреля, однако американские спецслужбы опубликовали сообщения о нем лишь сейчас.

Ранее считалось, что Северная Корея имеет лишь одна субмарина с межконтинентальной баллистической ракетой. Этой дизель-электрическая подлодке водоизмещением 1,7 тысячи тонн в классификации НАТО присвоили обозначение Gorae-B.

По сообщениям спецслужб США, второй северокорейский подводный ракетоносец, которому присвоено условное обозначение Gorae-С, изготовлен из более легких композиционных материалов, поэтому обладает расширенным радиусом действия.

Напомним, в апреле 2016 года подлодка Gorae-B произвела успешный подводный запуск твердотопливной баллистической ракеты средней дальности Pukguksong-1. Дальность полета Pukguksong-1 оценивается в пределах 1250−2500 км и считается способной нести ядерную боеголовку.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября представителем ВВС США было заявлено о намерении привести стратегические бомбардировщики B-52 в боевую готовность.