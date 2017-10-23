Москва, 23 октября, 2017, 21:43 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Российской Федерации предлагает ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения в нетрезвом виде для граждан, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Соответствующий законопроект опубликован сегодня, 23 октября, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Предложенные Министерством внутренних дел поправки предусматривают повышение максимального срока заключения и суммы штрафа, предусмотренных статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»).

При этом в тексте не уточняется, на сколько именно предлагается ужесточить наказание.

Необходимость подобного ужесточение министерства мотивирует тем, что неуклонно растёт число нарушений Правил дорожного движения, совершенных в состоянии опьянения, в том числе теми водителями, которые уже задерживались за вождение в нетрезвом виде.

Кроме того, в МВД указывают, что суды крайне редко назначают наказание в виде лишения свободы при рассмотрении уголовных дел о вождении в пьяном виде.

Именно по этом причине, считают в МВД, фиксируется значительное число фактов повторного совершения преступлений, в том числе в период расследования уголовного дела.

Напомним, за нарушение статьи 264.1 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа до 300 тыс. рублей, либо обязательных работ на срок до 480 часов, принудительных работ сроком до двух лет или лишения свободы на срок до двух лет.

Кроме того, статья предусматривает возможность лишить нарушителя права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.