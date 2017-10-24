Флаг Чувашии

09:53 Пресс-конференция с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым проходит в доме правительства во вторник, 24 октября. Начало запланировано на 10:00 мск. Это девятая расширенная встреча с журналистами за семь лет руководства регионом. Напомним, пресс-конференции проходят ежегодно: первая состоялась в 2010 году, через 100 дней работы на посту, восьмая — в апреле 2016 года. Читайте также: Почему обуяла меланхолия и как глава Чувашии согласился с ИА REGNUM На 17-й этаж Дома правительства, где обычно проходят церемонии награждения почётными званиями и чествование отличившихся, в этом году аккредитованы и приглашены более 70 человек, включая блогеров и общественников. Пресс-конференции традиционно начинаются с выступления Михаила Игнатьева, который подводит предварительные итоги социально-экономического развития региона и даёт оценку общественно-политической ситуации в Чувашии. Обычно встречи с журналистами длятся 2—3 часа и проходят в режиме свободного микрофона. Напомним, что в 2016 году пресс-конференция Михаила Игнатьева длилась 2,5 часа и оказалась одной из самых безликих и пресных за всё время его руководства регионом. Не было ни ярких фраз, ни запоминающихся заявлений, ни даже эмоционального заряда — сложилось ощущение, что это обыденное, рядовое событие, а не расширенная ежегодная пресс-конференция первого лица Чувашии.

10:02 Всех присутствующих на пресс-конференции журналистов попросили занять свои места согласно развешанным на стульях табличкам. В зале находятся представители более 30 СМИ. В ожидании начала мероприятия в зале разговаривают полушепотом.

10:05 Глава Чувашии Михаил Игнатьев пока еще не появился. Журналистов просят задавать любые вопросы, однако формировать их блоками. В то же время рекомендуют «не переходить на личности».

10:11 [[[picture2]]] В зал входит глава республики Михаил Игнатьев. Он сразу приступил к отчету о социально-экономическом развитии региона за последние 9 месяцев. Консолидированный бюджет Чувашии по состоянию на 1 октября исполнен на 107,3% — 36,847 млрд рублей.

10:13 Игнатьев считает, что такой уровень исполнения налоговых обязательств — это позитивный результат совместной деятельности всех участников процесса. Он выразил благодарность и представителям бизнеса, и налогоплательщикам, которые честно и вовремя вносят платежи.

10:17 Глава Чувашии отметил, что рост промышленного производства также к 1 октября составил 102,7%. К концу текущего года прогнозируется сохранение достигнутых темпов роста промпроизводства. «Хотя, вы знаете, есть сложности с концерном «Тракторные заводы», — добавил он. Читайте также: По тракторному концерну «принято решение по дефолтной стратегии»

10:19 Для сельского хозяйства республики погодные условия были не самые благоприятные, однако показатели сельхозпроизводства прогнозировались хуже. «По году выйдем на 101—101,5%», — уверен Игнатьев.

10:21 В качестве позитивных факторов развития республики глава отметил строительство жилья, оборот розничной торговли. Реализуемые в Чувашии более 140 инвестиционных проектов на общую сумму в 343 млрд рублей позволят создать до 15 тыс. новых рабочих мест.

10:24 Глава региона подчеркнул, что уровень исполнения бюджета позволяет выполнять все взятые на себя социальные обязательства. «В целом почти на 6,7 млрд по году», — сказал Игнатьев. Рост заработной платы по сравнению с 2016 годом составил 107,6%. По итогам 2017 года средняя зарплата в республике может составить 24,58 тыс. рублей.

10:25 Первый вопрос главе республики. Чувашия успешно реализует федеральные программы. В какие новые федеральные проекты республика планирует включиться в 2018 году?

10:28 По словам Игнатьева, регион продолжит эффективную реализацию программы «Безопасные и качественные дороги», на которую в текущем году было направлено 1,25 млрд рублей. «В 2018 году эта программа сохраняется — не менее 1,3 млрд рублей планируем привлечь», — уверен глава Чувашии.

10:30 Также Игнатьев перечислил ряд новых федеральных программ: «Новая программа по увеличению производительности труда — 150 млн рублей планируем получить. Следующая программа — комфортная городская среда — будет работать в течение следующих пяти лет».

10:33 Вопрос: Каким образом реализуется поддержка предприятий Чувашии, производящих продукцию на экспорт? «На экспорт продаются химические товары — около 60% от всего объема экспортных поставок. Кроме того, продается кухонное оборудование, кондитерские изделия. Сейчас мы нарабатываем вариант экспорта солнечных модулей… Республика хочет поддержать организацию тех производств, которые уже нашли своего потребителя — это производство мяса птицы».

10:37 А вот и первый каверзный вопрос. Статистика — штука лукавая. По уровню заработной платы Чувашия находится на последнем месте среди регионов Приволжского федерального округа. Рождаемость падает. А как же тезис власти, что Чувашия — регион комфортного проживания? И еще про ротацию губернаторов, Вы считаете себя технократом?

10:41 Глава республики: «То, что Чувашия — регион комфортного проживания, ни у кого сомнений нет. Приезжают гости и оценивают. Общеполитическая ситуация стабильная. Что касается ротации, доверие президента (России Владимира Путина — ИА REGNUM ) к Михаилу Игнатьеву есть. И доверие народа есть».

10:45 Пресс-конференция не обошлась без вопроса по моногороду Канаш. Читайте также: Лишение моногорода в Чувашии финансирования — «тревожный звонок» для власти Михаил Игнатьев заявил, что ситуация здесь меняется. Реализуются разнообразные проекты. Ключевым направлением работы на этой территории был проект переработки зерна, но его не подтвердили официально в фонде развития моногородов. В настоящее время планируется поменять резидентов и продолжить работу.

10:49 Вопрос: Насколько эффективно реализуется программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, а также программа капитального ремонта? Игнатьев комментирует, что программа успешно реализована: 12 890 человек улучшили условия проживания своих семей. Стоимость программы составила почти 5 млрд рублей. Правительство республики не следило за реализацией программы из кабинетов, а выезжало на места. «В принципе, отремонтирован каждый пятый дом в городских округах и муниципальных центрах».

10:52 Вопрос: Ранее ставилась задача об увеличении заработной платы на 10% ежегодно. Задача сложная, и как она решается? «В 2015 году по этому направлению был нулевой рост. Сейчас экономика восстанавливается, предприниматели видят окно возможностей. Свободные вакансии существуют для более чем 17 тыс. человек». Игнатьев поставил задачу, чтобы к 2020 году средняя заработная плата по Чувашии составляла не менее 30 тыс. рублей.

10:58 Вопрос. В настоящее время регистрируемый уровень безработицы в республике едва ли не на историческом минимуме находится, при этом многие граждане работают в «серой» зоне. Каким образом планируется их выводить? Проводится совместная работа с налоговыми и пенсионным фондом, доводятся до муниципальных образований контрольные показатели. В этом году ожидается, что более 35 тыс. человек дополнительно встанут на учет. «Динамика идет. Количество людей, работающих в «серой зоне», уменьшается. И с вашей помощью (обращается к представителям средств массовой информации — ИА REGNUM ) необходимо доводить до населения информацию, что сегодня модно трудиться».

11:03 Поступил вопрос о деятельности микрофинансовых организаций. Такие учреждения пользуются безграмотностью населения, можно ли как-то контролировать деятельность компаний, выдающих микрозаймы? «Эта тема стала социальной, — сказал Игнатьев, сравнив микрофинансовые организации с пирамидой. Глава Чувашии заверил, что «наблюдаем и вмешиваемся в ситуацию» по мере компетенции. По его словам, «наша задача — помочь, добиться возмещения ущерба». Также необходимо активно работать в рамках повышения финансовой грамотности населения. «Но нам нужны и сигналы, потому что людей туда никто же не втягивал за уши».

11:14 [[[picture3]]] И вновь вопрос возвращает к теме комфортной среды. Наверное, сами граждане уже доросли до решения вопроса, в каких условиях им жить, сами решают, что и как благоустраивать на близлежащей к своим домам территории. Какие итоги можно подвести по реализации программы «Комфортная среда»? Какие выводы для себя сделала региональная власть? Приоритетным направлением работы в этой сфере становится, прежде всего, обсуждение проблем с жителями. «В Чебоксарах сталкивались с такой ситуацией, когда половина участников процесса была «за», половина — «против». Искали компромисс. Мы стараемся, чтобы рациональные предложения граждан всегда учитывались, и будут учитываться».

11:19 Вопрос. Сейчас меняются тренды в информационной политике региона. Есть традиционные издания, однако постепенно переходит смещение СМИ в интернет, как Вы к этому относитесь? «Никаких возражений нет. Что касается негативного отношения к моей персоне — никакого секрета здесь нет. Есть отдельные политики, которые платят, есть СМИ, которые оплачиваются», — отметил Игнатьев. Он заверил, что власти никому никогда не мешали работать в приемлемом формате и в дальнейшем не собираются мешать.

11:23 И вновь тема комфортной среды, только уже на территории Алатыря. Какими темпами происходит благоустройство дворов и подъездных путей в городе в рамках программы «Комфортная среда»? «В текущем году Алатырь не подписал два контракта, придется изъять средства в объеме около 13 млн рублей в этом году и передать их другому муниципальному образованию». «Это недоработка городской администрации», — считает Игнатьев. Однако в следующем году изъятые средства планируется возместить.

11:26 Вопрос. Будет ли принят закон о «детях войны»? «Пока на это нет средств. Можно, конечно, зарабатывать дешевый авторитет на этой теме, но пока принять этот закон мы не готовы. Хотя, может быть, по-человечески я тоже — за».

11:34 Вопрос. В отопительный сезон Чувашия вошла с солидными долгами за газ. На каком этапе сейчас газификация чебоксарского Заволжья? «Да, долгов действительно много», — признал глава Чувашии, подчеркнув, что самый крупный долг образовался до настоящего времени у ООО «Коммунальные технологии», сегодня идут судебные споры. Михаил Игнатьев констатировал, что в отопительный сезон «вошли, слава Богу». Что касается программы газификации Заволжья, тог газовики «ставят вопрос ребром»: когда погасите долг. До этого момента республика подписала инвестиционную программу газификации этой части Чебоксар. «В 2018 году реально программа газификации должна начаться».

11:35 Вопрос. Вы у власти уже семь лет, каким из поступков Вы гордитесь? На этот вопрос Михаил Игнатьев ответил уклончиво и с юмором: «Мы — люди публичные, успехи и упущения вы знаете».

11:39 Следующий вопрос касается темы переработки сельскохозяйственной продукции. По словам главы Чувашии, сельхозпродукция и без глубокой переработки хорошо продается. Только за счет бюджетных средств регион пока не может создать соответствующие условия, при этом планы субсидировать такой проект сохраняются. «Если есть предприниматели, которые готовы принять участие в таком проекте, — мы сядем с ними за стол переговоров».

11:45 Вопрос. На какой стадии проект развития тепличных хозяйств в республике, в том числе с участием Вексельберга (Виктор Вексельберг, глава госкорпорации «Ренова» — прим. ИА REGNUM )? «Касаясь состоятельного предпринимателя Виктора Вексельберга, у него все в работе… По его предложению в 2020 году начнут 19 тыс. тонн овощей производить».

11:50 Вопрос. В последнее время обсуждается мнимая угроза, что чувашского языка не будет в школах, как Вы это прокомментируете? «Никто не говорит о том, чтобы перегнуть палку. У нас в республике два государственных языка. Самое главное, что необходимо к обоим языкам очень бережно относиться», — полагает Игнатьев. По его словам, основополагающим фактором при решении вопроса изучения чувашского языка будет отношение самих граждан. «Где население определит, что чувашский язык является приоритетом — там уроков будет больше».

11:58 Вопрос. Вас критикуют за неординарные кадровые шаги. Есть ли в настоящее время широкая «скамейка запасных», если потребуется перетряхнуть состав правительства? «Перетряхнуть всегда возможно, но нужно думать — что это даст». Игнатьев констатировал, что определенные сложности есть с должностями глав администраций, на этих постах люди не хотят работать. Перед назначением на должность главы муниципалитета сначала идет проверка кандидата «на вшивость». Часть возможных назначенцев отсеиваются уже на первом этапе, в частности, после проверки по правоохранительной линии, затем вступают другие факторы, которые тоже могут преодолеть не все.

12:05 Вопрос. Когда в Чувашии произойдет транспортная реформа? «Реформа начата, хотим мы этого или нет, — заявил Михаил Игнатьев. — Сейчас идет чистка недобросовестных предпринимателей среди частных перевозчиков». Читайте также: Троллейбусники в Чебоксарах сокращают штат, рейсы и судятся с минфином

12:12 Вопрос. Когда будут урегулированы отношения перевозчиков, которые работают на маршруте Чебоксары — Новочебоксарск? «Никто не будет без пассажиров возить воздух. Если есть необходимость, если частники нарушают график, то мы можем ставить автобусы «Чувашавтотранса», — сказал глава республики.

12:17 В очередной раз подняли вопрос подъема уровня Чебоксарской ГЭС, сместив акцент в сторону оздоровления Волги, экологической составляющей проекта. «Позиция Чувашии по данному вопросу не изменилась. Мы — за подъем». Игнатьев добавил, что на сегодняшний день окончательное решение по проекту достройки Чебоксарской ГЭС еще не принято.

12:26 Вопрос. Когда Вам будет вручен орден «За заслуги перед Чувашской Республикой»? Время неудачное или Вы лично против? Читайте также: Мандат, орден, оклад. Что происходит в Чувашии и с главой? «Дело не в том, вручена награда или нет. Разные накладки были… Думаю, до Нового года вручат, и мы все с вами будем радоваться, — выразил надежду глава Чувашии, и по собственной инициативе рассказал, как он себя чувствует. — Кто-то интересуется состоянием здоровья Игнатьева, кто-то про здоровье почек спрашивает, кто-то в Израиль советует ехать. Бред. Скажите всем, что по состоянию здоровья у главы Чувашии проблем нет».

12:35 Вопрос. В Чебоксарах меняется маршрутная сеть как муниципального, так и частного транспорта. Простые люди спрашивают, не хотели бы Вы и администрация республики в течение недели пользоваться городским общественным транспортом? «Летом я добираюсь везде на велосипеде. И чиновникам тоже говорю, чтобы на себе (проверяли — прим. ИА REGNUM ). В Чебоксарах, в соответствии с полномочиями, этим должны заниматься администрация и депутаты. Создали одну проблему, потом вторую… Решения отменили, но перегибы по отдельным вопросам остались. Будем комплексно вместе работать», — заключил Игнатьев.

12:40 Вопрос. Расскажите подробнее о Стратегии — 2030? В стратегии будет отражен ряд основных параметров развития — показатели ВРП, цифровая школа, телемедецина, число высокопроизводительных рабочих мест, доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП, рост заработной платы. «Самое главное, надо правильно ставить цель и к ней стремиться», — уверен Игнатьев.

12:49 Пресс-конференция подходит к концу. Последний вопрос. Будете ли Вы сокращать зарплаты госслужащих по примеру президента РФ Владимира Путина? «Аналогичные решения всегда поддерживали и будем принимать. Но у нас зарплата госслужащих и так низкая по сравнению другими регионами. Будем принимать решение вместе с Госсоветом», — подытожил глава Чувашии Михаил Игнатьев. В завершении руководитель республики попрощался, пожелав успехов всем присутствующим. Участники мероприятия отреагировали аплодисментами.

12:57 [[[picture5]]] Пресс-конференция завершена.