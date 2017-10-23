Барселона, Испания, 23 октября, 2017, 19:36 — ИА Регнум. Заседание парламента Каталонии по вопросу ответных мер в отношении правительства Испании назначено на 26 октября и состоится в Барселоне, сообщается 23 октября на странице каталонского парламента в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония

Уточняется, что в заседании парламента будет участвовать глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон. Одним из вариантов ответа на меры Мадрида по воздействию на политический статус региона может стать провозглашение независимости Каталонии.

«Совет глав фракций назначил на 26 октября проведение пленарного заседания парламента по вопросу применения статьи № 155 конституции и последствий этого применения», — указано в сообщении парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно 155-й статьи конституции Испании о введении прямого управления Каталонией официальный Мадрид может отправить Пучдемона в отставку и начать напрямую управлять регионом из столицы страны.