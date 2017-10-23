Тбилиси, 23 октября, 2017, 19:36 — ИА Регнум. Соратники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из партии «Единое национальное движение» объявляют правительству бойкот и во втором туре выборов в органы местного самоуправления участвовать не будут. Соответствующее решение 23 октября принял политсовет партии, который в течение нескольких часов обсуждал этот вопрос.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Мы не будем участвовать во втором туре выборов, которые нынешнее правительство проводит насильственными методами», — заявил после заседания один из лидеров ЕНД Ника Мелия.

По предварительным данным ЦИК Грузии, второй тур выборов мэров самоуправляемых городов и муниципалитетов пройдет в 6 избирательных округах. Это те округа, где кандидаты от правящей партии, вышедшие на первое место, не смогли преодолеть 50% барьер.

В Кутаиси и Мартвили во второй тур проходят кандидаты от «Грузинской мечты» и «Единого национального движения», в Боржоми соперником кандидата от правящей партии будет представитель «Альянса патриотов», в Казбеги — кандидат от блока «Демократическое движение — Свободная Грузия», а в Озургети и Хашури — независимые кандидаты.

Кандидатом на пост мэра Кутаиси от ЕНД был бывший заместитель министра иностранных дел Грузии Григол Вашадзе, а в Мартвили — Мамука Данелия.

Напомним, что 21 октября в Грузии проходили выборы в органы местного самоуправления, в ходе которых население страны выбирало мэров городов и муниципалитетов и членов местных собраний (сакребуло).

По предварительным данным ЦИК, во всех избирательных округах наибольшее число голосов набрали представители правящей партии «Грузинская мечта». По оценке международных наблюдателей, в результате местных выборов в Грузии воцарилось однопартийное правление.