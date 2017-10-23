Вашингтон, 23 октября, 2017, 18:36 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп потенциально готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который должен пройти в ноябре этого года во Вьетнаме. Такое заявление сделал сегодня, 23 октября, сотрудник аппарата Белого дома высокого ранга на закрытом специальном брифинге для журналистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Владимир Путин

Представитель Белого дома США отметил, что деталей двусторонних встреч американского президента в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме пока нет.

«Мы можем подтвердить двусторонние встречи с лидерами, которые принимают саммит. Мы не готовы объявить детали других двусторонних и многосторонних встреч, в которых президент будет участвовать», — сказал высокопоставленный сотрудник аппарата.

На вопрос, готов ли Трамп участвовать в пока незапланированных двусторонних встречах в рамках саммита АТЭС, сотрудник аппарата Белого дома ответил: «Потенциально».

»Но нет ничего, что мы готовы четко обозначить или что мы готовы объявить», — повторил он.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что президент Владимир Путин планирует посетить саммит АТЭС. Данное мероприятие должно пройти во вьетнамском городе Дананг 10−11 ноября.

В рамках данного саммита может пройти встреча глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона.

Также известно, что 3−14 ноября Трамп собрался совершить большое азиатское турне, в ходе которого посетит Японию, Республику Корея, Китай, Вьетнам и Филиппины. В рамках этой поездки Трамп и примет участие в саммите АТЭС во вьетнамском Дананге.