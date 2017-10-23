Душанбе, 23 октября, 2017, 17:13 — ИА Регнум. Три четверти своих сотрудников уволил «Агроинвестбанк» в Таджикистане ради «оздоровления финансового состояния банка», сообщает сегодня, 23 октября, Таджикское телеграфное агентство.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

Отмечается, что сокращение расходов учреждения, связанных с содержанием филиальной сети, штата сотрудников и по другим статьям предусмотрено утвержденной в начале 2017 года стратегией министерства финансов Таджикистана, Национального банка (НБТ) страны и самого «Агроинвестбанка».

Таким образом, с начала года уволены 1520 человек, на 1 октября в финансовом учреждении осталось только 524 сотрудника, уже закрыты 103 центра обслуживания, пять филиалов и один операционный департамент. В банке отметили, что оставшиеся в штате служащие свою заработную плату получают своевременно, но не всю, а «в пределах имеющейся наличности». Также подчеркивается, что из-за возросшей нагрузки вследствие увольнения 75% штата зарплата оставшимся сотрудникам не снижена, однако с января приостановлены все виды дополнительных выплат служащим банка.

В департаменте анализа и координации филиалов ОАО «Агроинвестбанк» также отметили, что сейчас в банке можно обменивать валюту, совершать денежные переводы и хранить ценности в сейфовых ячейках, а также погашать задолженности по кредитам и выплате депозитов. Однако, по рекомендации Международной консалтинговой компании Alvarez & Marsal, которая работает в рамках технической помощи Европейского банка реконструкции и развития, с июля 2017 года временно приостановлено начисление процентов по срочным депозитам. Средства вкладчикам выплачиваются по списку, поэтапно и «в пределах возможностей». Клиенты банка могут снять наличные деньги со своих пластиковых карт только в пределах лимита — не больше 500 сомони (около 3270 рублей) в день.

Напомним, о заключении договора Национального банка Таджикистана с компанией Alvarez & Marsal для разработки мер по оздоровлению двух системообразующих банков — «Агроинвестбанк» и «Точиксодиротбанк», регулятор сообщил в конце мая 2017 года. Правительство страны при этом направило финансовую помощь «Агроинвестбанку» в 1,07 млрд сомони (7 млрд рублей), эти средства в основном пошли на погашение задолженности «Агроинвестбанка» по налогам и внешним заимствованиям.

Как отмечает ИА «Азия-Плюс», на 1 октября 2017 года активы этого финансового учреждения составляют 1,835 млрд сомони (11,9 млрд рублей), балансовый капитал — 157 млн сомони (1,02 млрд рублей), а остаток кредитного и депозитного портфелей — 1,171 млрд сомони (7,7 млрд рублей) и 1,148 млрд сомони (7,5 млрд рублей) соответственно.

Напомним также и о том, что 18 октября на заседании нижней палаты парламента прозвучало требование об отставке главы НБТ Джамшеда Нурмахмадзоды, так как, по словам инициатора — Саидджафара Исмонова, «такие проценты на кредиты, которые предлагают сегодня таджикские банки предпринимателям и населению, применимы только для наркобаронов Колумбии и Мексики».

Спикер парламента Шукурджон Зухуров отметил, что вопрос проблемных банков «остается основной головной болью правительства, парламента, в конце концов, и президента», и дал главе НБТ две недели на подготовку отчета о сложившейся ситуации в банковской сфере и предоставление полной информации о том, какая сумма вкладов населения осталась в местных банках.

Банковский кризис в Таджикистане сложился в 2015 году, когда задолженности перед своими партнерами и вкладчиками не смогли погасить сразу четыре банка: «Точиксодиротбанк», «Агроинвестбанк», «Тоджпромбанк» и «Фононбанк». В Нацбанке ситуацию объяснили неправильным менеджментом и непогашенными кредитами, что в итоге стало причиной дефицита наличных денег.