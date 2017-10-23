Пекин, 23 октября, 2017, 16:42 — ИА Регнум. Китайский автоконцерн BAIC, которому принадлежит немецкий бренд Borgward, опубликовал новые официальные снимки своей последней разработки — спортивного кроссовера Borgward BX6. Новинка поступит в продажу уже в ноябре 2017 года, начальная стоимость авто составит 150 тыс. юаней.

Pcauto.com.cn Borgward BX6

По словам главного дизайнера Borgward Шао Лиху, при разработке макета Borgward BX6 дизайнеры были вдохновлены шведским Volvo S60 Cross Country и немецким BMW X4. Новинка построена на базе своего предшественника Borgward BX5, пишет «Тайпин цичэ».

Автомобиль поступит в продажу с двумя возможными версиями двигателей: 1,4-литровым турбированным мотором (150 л.с.) и 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 224 л.с. Оба двигателя были разработаны силами китайских инженеров и устанавливаются исключительно в автомобилях марки Borgward.

В зависимости от комплектации автомобиль будет оснащен 6-ступенчатой механической коробкой переключения передач или 5-ступенчатым «автоматом».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, американский производитель электромобилей Tesla подтвердил информацию о намерениях открыть собственную производственную базу на территории шанхайской особой экономической зоны.