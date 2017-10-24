Вашингтон, 25 октября, 2017, 02:09 — ИА Регнум. Лидеры стран — членов Евросоюза 19 октября подтвердили свою приверженность выполнению соглашения по атомной программе Ирана, выразив свое согласие с развитием иранской атомной программы в ранее оговоренных условиях (которые Трамп назвал «худшей сделкой» за всю историю). Что это означает для США и почему это событие чревато усилением угроз для всего мира, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Высказанная на высшем уровне позиция глав государств ЕС по отношению к Ирану ставит США перед нелегким выбором. Возможность такого поворота событий рассматривалась уже давно, но теперь события подошли к самой настоящей развилке. Мнения по одной из важнейших для президента Трампа проблем, отличающиеся от позиции США, можгут быть восприняты только как открытый бунт. ЕС выступил как самостоятельный игрок, не желающий учитывать позицию США, становящихся в такой ситуации «бывшим западным лидером». Теперь у амеркианского политического истеблишмента есть только два пути: или согласиться с утратой лидирующих позиций, или поставить взбрыкнувшую Европу обратно в стойло.

Первый путь маловероятен, а второй чреват страшными угрозами для всего мира, в том числе и для самих США. Тем не менее эксперты отмечают, что, похоже, сами США готовят провокацию, которая позволит им вновь добиться «западного единства» под своим руководством.

Какова эта провокация, читайте в статье: США готовят дубль 11 сентября: разлад между ЕС и США нарастает

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