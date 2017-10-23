Витебск, Белоруссия, 23 октября, 2017, 17:04 — ИА Регнум. С мая 2017 года, то есть с момента вступления в силу изменений в законодательство об исполнительном производстве в Белоруссии, экономический суд Витебской области вынес около десяти решений в отношении руководителей компаний, а также юридических лиц об ограничении выезда за границу. Касается это тех предпринимателей, у которых есть задолженности по обязательным платежам, а также тех, кто уклонялся от исполнения судебных решений. Об этом говорится в материалах, размещенных на сайте Верховного суда страны.

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Отмечается, что заявители в основном обращались в суд с просьбой о временном ограничении для руководителей компаний права на выезд из Белоруссии. С такой просьбой поступило 78% заявлений. Еще 12% касались временного ограничения права на управление механическими транспортными средствами, моторными маломерными судами. О принятии сразу нескольких мер выступали 10% заявителей. При этом каждое третье обращение в суд было с просьбой об ограничении прав руководителя должника, каждое четвертое обращение — об ограничении прав руководителя должника и главного бухгалтера. Еще 10% заявлений подавались без конкретизации должностных лиц.

В итоге, как указано в материалах суда, экономический суд Витебской области вынес семь определений о применении мер по обеспечению исполнения исполнительного документа с мая 2017 года. При этом пять из них содержали решения об ограничении права на выезд из Белоруссии в отношении граждан, индивидуальных предпринимателей, руководителей, а также главного бухгалтера юрлиц-должников.

Интересно, что с начала года в суд было подано 92 заявления с просьбой принятия мер по обеспечению исполнительного производства. Это более чем в два раза больше, чем за весь прошлый год. Причем наиболее активно в суд обращались после 16 мая, когда вступил в силу закон об исполнительном производстве. Начиная с этой даты было подано 92,4% всех заявлений в суд Витебской области.

Напомним, что с мая 2017 года в Белоруссии вступили в силу изменения в законы «О судебных исполнителях» и «Об исполнительном производстве». По мнению заместителя министра юстиции республики Андрея Авдеева, изменения должны способствовать эффективности исполнения, а также расширению компетенции органов принудительного исполнения.

Изменения в законодательстве коснулись не только процесса взыскания задолженностей с юридических лиц, но и физических лиц. Например, закон предполагает, что взыскатель имеет право предъявлять исполнительный документ по месту получения дохода должника, в том числе ИП. Средства могут удерживаться из заработной платы согласно исполнительному документу и перечисляться взыскателю за счет этого должника. Сделать это может взыскатель еще до предъявления исполнительного документа, связанного с уплатой долга.

Как отмечал директор компании «Самый лучший юрист» Александр Винокуров, закон определяет главное — как должен вести себя должник. Он должен передать деньги или иное имущество, исполнять другие требования, которые прописаны в исполнительном документе, или воздержаться от совершения определенных действий.

Вступление в силу этих изменений в законодательстве Белоруссии не могло не беспокоить обычных граждан. По словам Винокурова, такие нововведения позволят взыскателям массово пользоваться своим правом, в результате чего около половины юрлиц могут попасть под действие закона.