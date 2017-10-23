Лондон, 23 октября, 2017, 12:54 — ИА Регнум. Вариант решения проблемы ядерной программы КНДР военным путем не должен исключаться, заявил 23 октября глава МИД Великобритании Борис Джонсон, сообщает Reuters.

Запуск баллистической ракеты

Бывший мэр британской столицы также отметил, что никто не хочет, чтобы проблема напряженности на Корейском полуострове решалась таким образом.

«Я не думаю, что кто-то мог бы вообразить возможным военное решение этой проблемы», — отметил дипломат.

«И всё же очевидно, что возможность того или иного вида военного решения… такая возможность не должна исключаться хотя бы теоретически», — добавил Джонсон.

Напомним, обострение напряженности на Корейском полуострове произошло после ряда испытаний в рамках ракетно-ядерной программы КНДР. В частности, в сентябре нынешнего Пхеньян заявил об успешном испытании водородного заряда, который может быть установлен на межконтинентальную баллистическую ракету.