Ереван, 23 октября, 2017, 12:33 — ИА Регнум. После встречи президентов Армении и Азербайджана в Женеве 16 октября, на которой Серж Саргсян и Ильхам Алиев договорились «принять дополнительные шаги для снижения напряженности на линии соприкосновения», на карабахо-азербайджанской границе напряжение только возросло. В результате нарушения перемирия с обеих сторон есть жертвы.

ИА REGNUM

19 октября министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики сообщило, что на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР, дислоцированной в северо-восточном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Тигран Арменович Хачатрян 1998 г.р.

22 октября минобороны Азербайджана в свою очередь распространило новость о том, что в результате нарушения режима прекращения огня подразделениями вооруженных сил Армении погиб военнослужащий ВС Азербайджана Зейналов Джаббар Фируддин оглы.

В тот же день пресс-служба министерства обороны НКР обвинила ВС Азербайджана в применении артиллерии, опубликовав также видеозапись обстрела.

«ВС Азербайджана, нарушив достигнутые недавно на состоявшейся в Женеве по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ встрече президентов Армении и Азербайджана договоренности, в северо-восточном направлении линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск (Мартакерт — Матагис) применили артиллерийское оружие», — говорится в сообщении.

Уточняется, что противник произвел в направлении армянских позиций выстрелы из миномета (5 снарядов) и ПТРК «Спайк» (1 ракета).

«Произошедшее свидетельствует, что, как всегда, Баку не только не склонен направлять достигнутые договоренности на мирное урегулирование конфликта и исключение неоправданных потерь, но, наоборот, — путем предумышленных провокаций идет на дестабилизацию обстановки.

Учитывая необходимость эффективной реализации процессов по мирному урегулированию карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, ВС Арцаха воздержались от ответных действий. Однако это вовсе не означает, что при сохранении данной логики развития событий действия противника останутся без ответа.

Министерство обороны Республики Арцах со всей ответственностью предупреждает военно-политическое руководство Азербайджана, что при продолжении провокаций ответ будет несоразмерным и достаточно болезненным», — подчеркивается в сообщении.

В минобороны Азербайджана опровергли заявление о применении ПТРК «Спайк», заявив, что Армения пытается отвлечь внимание мировой общественности от своих преступлений».

«Армяне спустя некоторое время после встречи президентов Азербайджана и Армении в Женеве, вслед за убийством азербайджанского военнослужащего распространили очередную полную клеветы информацию о ситуации на фронте. Тем самым Армения пытается замять совершенную ею провокацию и отвлечь внимание мировой общественности от своих преступлений», — говорится в сообщении.

Однако в азербайджанском военном ведомстве никак не прокомментировали опубликованное видео.

В связи со сложившейся ситуацией заместитель главы администрации президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян считает, что, несмотря на провокации Баку на линии соприкосновения, необходимо продолжать переговоры, направленные на поддержание относительной стабильности.

«Сохранение относительного мира и стабильности стало императивом, и в этом направлении предпринимаются шаги. Да, к сожалению, у нас есть потери, но мы не должны спекулировать этими потерями, потому что альтернативой является геноцид и потеря государства, широкомасштабная война. Что нам делать? Идти на войну и понести тысячи жертв?» — заявил Бабаян.

В свою очередь оппозиционный депутат парламента Нагорного Карабаха Айк Ханумян отмечает, что в вопросе установления мира не будет результата до тех пор, пока переговоры с Баку ведет Ереван, а не официальный Степанакерт.

«В карабахском вопросе прогресс достигался только тогда, когда Степанакерт и Баку вели переговоры напрямую друг с другом», — сказал Ханумян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Женеве 16 октября состоялись переговоры президентов Армении и Азербайджана.

Президенты согласились принять меры для активизации переговорного процесса и дополнительные шаги для снижения напряженности на линии соприкосновения, говорится в совместном заявлении глав МИД Армении и Азербайджана и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по итогам переговоров.

Представляя итоги переговоров в посольстве Армении в Швейцарии, президент Армении отметил, что стороны «договорились принять меры для ещё большего ослабления напряжённости, чтобы не иметь жертв на передовой линии».