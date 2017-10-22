Лондон, 22 октября, 2017, 08:39 — ИА Регнум. Российские правоохранительные органы в очередной раз внесли в базу Интерпола главу фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который заочно осужден в России. Об этом сегодня, 22 октября, пишет газета The Guardian.

World Economic Forum Уильям Браудер

Сообщается, что Москва воспользовалась своим правом в одностороннем порядке размещать в базе Интерпола имена разыскиваемых для запроса на арест. Ранее РФ неоднократно вносила Браудера в список Интерпола по стандартной процедуре, но каждый раз имя финансиста-мошенника каким-то странным образом из базы исчезало.

По данным газеты The Guardian, этот шаг был санкционирован президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Сам Браудер уже рассказал журналистам, что департамент внутренней безопасности США уже предупредил его о том, что его фамилия снова значится в базе данных Интерпола. В американском ведомстве также отметили, что его статус участника программы Global Entry, которая подразумевает упрощенный въезд в США, был аннулирован.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Браудер заочно приговорён в России к 9 годам лишения свободы за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Браудер, чей фонд Hermitage Capital был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России в 1995—2007 годах, занимался незаконной скупкой российских активов, а также использовал различные мошеннические схемы для уклонения от уплаты налогов.

В настоящее время Тверской суд Москвы рассматривает уголовное дело Браудера и его делового партнера Ивана Черкасова, обвиняемых в трех эпизодах преднамеренного банкротства.

Браудер является подданным Великобритании, и эта страна уже заявила, что выдавать его не будет.