Ноксвилл, США, 22 октября, 2017, 08:22 — ИА Регнум. В американском штате Теннесси с рельсов сошли 50 вагонов грузового поезда. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает пресс-служба полиции города Ноксвилл.

Товарный поезд

Сообщается, что в городе Ноксвилл 50 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Какой груз был в этих вагонах, пока не уточняется.

«Сошёл с рельсов состав из 50 вагонов. Повреждены по меньшей мере два здания. Полиция оценивает потенциальный риск. Избегайте этого района», — сказано в сообщении местной полиции.

Информация о жертвах или пострадавших не поступала.