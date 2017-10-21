Киев, 28 февраля, 2018, 11:06 — ИА Регнум. Правительство Украины не имеет права указывать украинским ТЭЦ, какой уголь необходимо использовать: антрацитовый или газовый, заявил вице-премьер Украины ВладимирКистион, сообщают 28 февраля «Украинские новости».

По его словам, кабинет министров не имеет полномочий и не считает нужным вмешиваться в дела ТЭЦ. Кистион отметил, что вопросами о приоритетности того или иного вида угля на Украине должен заниматься совет оптового рынка электроэнергии (СОРЕ) на Украине или антимонопольный комитет Украины (АМКУ).

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Напомним, ранее СОРЕ приняло решение о приоритете оборудования на ТЭЦ, работающем на газовом угле, перед техникой, работающей на антраците. В совете отмечают, что перевод на газовый уголь украинских теплоэлектростанций необходим для «противодействия гибридным угрозам национальной безопасности Украины».

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В АМКУ же заявили, что подобное решение ограничит конкуренцию среди поставщиков угля на Украине.

Отметим, что «беспокойство» у СОРЕ вызывают поставки антрацитового топлива из России, что якобы «угрожает нацбезопасности Украины».