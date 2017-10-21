Брянск, 21 октября, 2017, 18:10 — ИА Регнум. Страны Запада абсолютно убеждены в том, что они победили в холодной войне, а Россия подписала позорную капитуляцию, наподобие Компьенского перемирия, заявил на проходящей в Брянске конференции «Октябрьская революция: мифы и реальность» политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.

ИА REGNUM Сергей Кургинян

Он пояснил, что очень внимательно слушал выступление президента РФ Владимира Путина на Валдае, в котором глава государства «совершенно справедливо говорит о том, что вот, мол, мы их (США — ИА REGNUM ) на ядерные объекты пустили, и комнаты им там дали, чтобы их наблюдатели там сидели, и все секреты свои раскрыли, а они вот говорят, что мы милитаристы и все прочее».

Дело в том, что СССР был побежден в холодной войне, и в этом убежден Запад.

«Нас купили на слабо, а главное, купили на мораль: рассказали чудовищные сказки, не имеющие отношения к действительности, и сделали это устами людей, которые тогда были для большинства общества абсолютными моральными авторитетами», — считает политолог.

Кургинян пояснил, что после этого страну расчленили, руководители СССР подписали Беловежье — фактическую капитуляцию. И, естественно, Запад потом начал вводить внешнее управление в виде каких-нибудь американских консультантов, «дербанить экономику» и контролировать ядерные объекты.

«Так поступил победитель, который распорядился своей победой. И он абсолютно убежден в том, что это победа», — сказал лидер «Сути времени».

И неважно, что после этого говорят в России: что бы ни говорилось о том, что страна избавилась от коммунизма, перестроилась, пришла к демократии, это вызывает у любого эксперта на Западе саркастическую ухмылку.

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«Вас сделали в холодной войне, а что вы там говорите, как вы преобразовываетесь, как вы освобождаетесь — пошли вы куда подальше», — сказал Кургинян, напомнив, что Збигнев Бжезинский сравнивал 1991 год с подписанием Компьенского мира.

«Бжезинский говорит — подписали позорный Компьенский мир. Вы — побежденная нация», — уточнил Кургинян.

По его мнению, именно поэтому теперь Владимира Путина сравнивают с Адольфом Гитлером, и на Западе «орут» об этом именно после воссоединения Крыма с Россией.

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«Ведь почему они после присоединения Крыма все время орут в адрес Путина «Гитлер, Гитлер»? Потому что в их понимании Версальский мир — это капитуляция Германии, а когда Германия отказалась от этой капитуляции, там был Гитлер. И вот они за это цепляются», — заключил политолог.

Напомним, цикл «Октябрьская революция: мифы и реальность», проводимый движением «Суть времени» в честь 100-летия Великой Октябрьской Социалистической Революции, — это научно-практические конференции, на которых представляются результаты исследований, проведенных с целью развенчания мифов, заслоняющих от нас подлинную картину событий столетней давности.

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Мероприятие в Брянске — шестое по счету, ему предшествовали конференции в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове-на-Дону и Томске. Авторы научных исследований призывают к открытому обсуждению событий того периода с точки зрения исторической фактологии. «Понимать, а не прославлять и не проклинать» призывает общество коллектив исследователей.