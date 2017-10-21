Рига, 21 октября, 2017, 15:42 — ИА Регнум. Центр социально-психологической реабилитации для солдат ВСУ, ведущих боевые действия против своих сограждан в Донбассе, откроют в Латвии весной 2018 года, заявил представитель «Общества за восстановление Латвии» Сергей Алексеев, сообщает 21 октября УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

По его словам, реабилитационный центр сможет принимать 25−30 военнослужащих каждые три недели. За этот срок солдаты пройдут специальный психолого-реабилитационный курс. Центр откроется в здании бывшего гостевого дома, ремонтные работы по его восстановлению уже начались.

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Отмечается, что финансироваться строительство центра, который откроется в Лимбажском крае Латвии, будет на пожертвования. Алексеев отметил, что «Общество за восстановление Латвии» намерено обратиться за помощью к посольству Украины в Латвии и военным организациям.

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Напомним, по данным министерства обороны Украины, почти все солдаты, прошедшие боевые действия в Донбассе, нуждаются в психологической реабилитации. Возвращаясь с войны и не найдя себе места в обществе, военнослужащие начинают совершать деструктивные действия.